Scosse di terremoto oggi ancora una volta molto leggere in Italia, anche se non sono mancati i movimenti tellurici. Sono stati infatti diversi i sismi delle ultime ore, complice anche uno sciame sismico che si è verificato in particolare in provincia di Catania. L’epicentro delle scosse di terremoto oggi è stato localizzato a cinque chilometri a nord di Ragalna, e l’evento tellurico principale è stato quello localizzato alle ore 4:23 della notte scorsa, avente una magnitudo di 1.8 gradi sulla scala Richter. Il sisma è stato individuato vicino a Biancavilla e Santa Maria di Licodia, nonché a 21 chilometri da Acireale e a 23 dalla città dell’Etna, Catania.

Dall’estremo sud all’estremo nord, per un’altra scossa di terremoto oggi, individuata di preciso a due chilometri a sud est di Tubre, in provincia di Bolzano. Siamo in Trentino Alto Adige e l’evento tellurico ha avuto una magnitudo di 1.8 gradi sulla scala Richter, registrato alle ore 2:22. L’epicentro è stato localizzato nei pressi di Stelvio e Glorenza, nonché ad una settantina di chilometri da Bolzano e a 80 da Trento.

TERREMOTO OGGI VICINO ALLA SVIZZERA E IN EMILIA

Spazio quindi ad una scossa di terremoto lungo il confine fra Italia e Svizzera sempre di magnitudo di 1.8 gradi sulla scala Richter individuata all’1:30, e anche nella tarda serata di ieri sono stati tanti i movimenti tellurici, come ad esempio quello di magnitudo 2.2 gradi avvenuto alle ore 23:32 a sei chilometri a nord ovest di Finale Emilia, in provincia di Modena.

La scossa di terremoto è stata registrata vicino a San Felice sul Panaro e Bondeno, nonché ad una trentina di chilometri da Ferrara e da Carpi. Infine segnaliamo due scosse di terremoto localizzate oltre i nostri confini, a cominciare da quella avvenuta alle ore 22:58 di ieri sera nelle Filippine, con una magnitudo di ben 5.8 gradi sulla scala Richter. Stessa magnitudo per l’evento segnalato dall’Ingv in Nuova Zelanda, a poca distanza dalla costa, avvenuto alle ore 23:03 italiane.