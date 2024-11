Poche scosse di terremoto oggi, mercoledì 27 novembre 2024, nel nostro Paese. Una giornata fino ad ora molto tranquilla tenendo conto che il sisma più importante ha avuto una magnitudo di soli 1.5 gradi sulla scala Richter. La scossa di terremoto oggi è stata localizzata nella regione Veneto, ad un chilometro a nord di Gambellara, in provincia di Vicenza. L’evento tellurico è stato registrato la notte passata, alla ore 3:33, nei pressi di Zermeghedo e di Montorso Vicentino, nonché a 18 chilometri da Vicenza e a 27 da Verona. Un’altra scossa di terremoto è stata segnalata in queste ore nella regione Marche, a due chilometri a est di Pioraco, in provincia di Macerata.

Terremoto Campi Flegrei/ Due scosse alla caldera e una al Vesuvio, Di Vito: “Non sono collegate fra loro”

In questo caso il sisma ha avuto origine alle ore 5:35 di stamane, ed ha avuto una magnitudo di 1.2 gradi sulla scala Richter, localizzato vicino a Castelraimondo e Fiuminata, nonché a 36 chilometri da Foligno e a 51 da Perugia. Sicuramente in numero maggiore e con una intensità superiore sono stati i sismi localizzati nella serata di ieri, a cominciare da quello di magnitudo 2.6 gradi sulla scala Richter avvenuto lungo la Costa Garganica, in provincia di Foggia.

Terremoto oggi Messina M 2.5/ Ingv ultime notizie, sisma anche vicino a Cuneo

TERREMOTO OGGI VICINO A CATANIA E NON SOLO: L’ELENCO

In questo caso il sisma è stato segnalato nei pressi di Rodi Garganico e di Ischitella, e ad una quarantina di chilometri da Manfredonia e San Severo. Ha avuto invece una magnitudo di 2.2 gradi sulla scala Richter l’evento tellurico registrato in Sicilia, a quattro chilometri a nord est di Viagrande, in provincia di Catania.

In questo caso il sisma è stato segnalato vicino ad Acireale e Catania, nonché nei pressi dei comuni di Aci Sant’Antonio e Trecastagni. Infine segnaliamo altre due scosse di terremoto superiori alla magnitudo 2.0 gradi sulla scala Richter localizzate a Canicattini Bagni, in provincia di Siracusa, e lungo la costa siciliana di Palermo: nel primo caso la magnitudo è stata di 2.1 gradi sulla scala Richter mentre nel secondo di 2.4.