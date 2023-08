Terremoto oggi Catania M 2.1/ Ingv ultime notizie, sisma anche a Perugia

Anche oggi, mercoledì 30 agosto 2023, andiamo a scoprire insieme quali sono state le principali scosse di terremoto verificatesi in Italia. L’ultima in ordine di tempo, così come segnalato dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, è quella accaduta a tre chilometri a nord est della località di Linguaglossa, in provincia di Catania, nella regione Sicilia. L’evento tellurico è stato localizzato poco dopo la mezzanotte di ieri, precisamente alle ore 00:18 e ha avuto una magnitudo di 2.1 gradi sulla scala Richter.

A registrarlo è stata la Sala Operativa INGV_OE (Catania), che ha fatto sapere le coordinate geografiche della scossa di terremoto di oggi, leggasi 37.8670 gradi di latitudine, 15.1640 di longitudine, e una profondità di 12 chilometri sotto il livello del mare. In zona sono stati individuati i comuni di Motta Camastra, Castiglione di Sicilia, Francavilla di Sicilia, Gaggi e Graniti, località della provincia di Catania e Messina. La città più vicina al sisma è comunque risultata essere Acireale, distante 28 chilometri, con Catania più staccata a 41, quindi Reggio Calabria e Messina a 50.

TERREMOTO OGGI A PERUGIA DI M 2.1: I DETTAGLI INGV

Un’altra scosse di terremoto è stata segnalata oggi dall’Ingv nella regione Umbria, di preciso a sette chilometri a nord ovest di Gubbio, in provincia di Perugia. Anche in questo caso si è trattato di un evento tellurico di magnitudo 2.1 gradi sulla scala Richter, localizzato nel cuore della notte passata, alle ore 1:08 fra martedì 29 e mercoledì 30 agosto 2023.

Le sue coordinate geografiche sono state 43.3970 gradi di latitudine, 12.5140 di longitudine, e una profondità di 8 chilometri sotto il livello del mare, mentre il paese più vicino è risultato essere Pietralunga, seguito da Scheggia e Pascelupo, Cantiano, Montone e Costacciaro. Perugia, distante 34 chilometri, viene segnalata come la città con almeno 50mila abitanti più vicina all’epicentro, seguita da Foligno a 51, quindi Arezzo a 52 e Fano a 64. Le scosse segnalate su questa pagina non hanno causato danni ne feriti.

