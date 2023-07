Terremoto oggi Catania M 2.1/ Ingv ultime notizie, sisma anche al Vesuvio

E’ giunto il momento anche oggi, sabato 1 luglio 2023, di scoprire insieme quali sono state le scosse di terremoto principali che si sono verificate in Italia e nel resto del mondo. Partendo come sempre dal bollettino dell’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’Ingv, aggiornato live, scopriamo che l’ultimo sisma “importante” è stato quello registrato a 4 chilometri a nord di Mazzarrone, in provincia di Catania, siamo in Sicilia. Si è trattato di un evento tellurico lieve, avendo avuto una magnitudo di 2.1 gradi sulla scala Richter, e sisma localizzato di preciso nel cuore della notte passata, alle ore 2:52 fra venerdì 30 giugno e sabato 1 luglio 2023.

Le sue coordinate geografiche, stando a quanto riportato dalla Sala Sismica INGV-Roma, sono state 37.1240 gradi di latitudine, 14.5570 di longitudine, e una profondità di 23 chilometri sotto il livello del mare, mentre in zona sono stati individuati i comuni di Acate, Garammichele, Caltagirone, Licodia Eubea e Niscemi, località della provincia di Ragusa e Catania. La città con almeno 50mila abitanti più vicina al sisma è stata invece Vittoria, distante 19 chilometri dall’epicentro, con Ragusa più staccata a 27, quindi Gela a 28, poi Modica a 35 e infine Caltanissetta a 60 chilometri di distanza. Da segnalare anche una scossa al Vesuvio di magnitudo 2.0 gradi avvenuta alle ore 11:41 di questa mattina.

TERREMOTO OGGI RAGUSA: I DETTAGLI INGV

Un’altra scossa di terremoto è stata registrata oggi sempre al sud Italia dall’Ingv, in questo caso in mare aperto. Si è trattato di preciso di un evento tellurico con una magnitudo di 1.4 gradi sulla scala Richter, avvenuta lungo la Costa Calabra nord occidentale, in provincia di Cosenza. Il sisma è stato registrato durante l’alba di oggi, precisamente alle ore 5:21 mentre le sue coordinate geografiche, così come fatto sapere dalla Sala Sismica INGV-Roma, sono state 39.3350 gradi di latitudine, 15.6690 di longitudine, e una profondità di 7 chilometri sotto il livello del mare. Cosenza, distante 61 chilometri dall’epicentro, è risultata essere la città più vicina alla zona del sisma, quindi Lamezia Terme più staccata a 69, poi Catanzaro a 93.

Le scosse di terremoto avvenute oggi e segnalate su questa pagina non hanno causato danni a edifici o vie di comunicazione ne tanto meno dei feriti. Nel caso in cui l'Ingv dovesse registrare dei movimenti tellurici importanti, saremo pronti ad aggiornarvi in maniera tempestiva sempre su questa pagina.











