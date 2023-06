Terremoto oggi Messina M 2.1/ Ingv ultime notizie, sisma anche a Catanzaro

E’ giovedì 29 giugno 2023 e anche oggi andremo a scoprire quali sono state le scosse di terremoto principali verificatesi in Italia. Come sempre andiamo a spulciare il sito dell’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia che elenca ogni giorno le principali scosse che si verificano in Italia e non solo. L’ultimo evento tellurico da segnalare è quello accaduto a un chilometro a est di Falcone, località in provincia di Messina, in Sicilia.

Si è tratta di un sisma comunque lieve, con una magnitudo di 2.1 gradi sulla scala Richter, registrato di preciso stamane all’alba, alle ore 5:48 di oggi, giovedì 29 giugno 2023. Le sue coordinate geografiche, come specificato dalla Sala Sismica INGV-Roma, sono state 38.1160 gradi di latitudine, 15.0920 di longitudine, e una profondità di 10 chilometri sotto il livello del mare. In zona individuati i comuni di Oliveri, Furnari, Mazzarrà Sant’Andrea, Basicò e Terme Vigliatore. La città più vicina è invece risultata essere Messina, distante 42 chilometri, con Reggio Calabria più staccata a 48, quindi Acireale a 56 e Catania a 68.

TERREMOTO OGGI A CATANZARO: I DETTAGLI INGV

Da segnalare anche un’altra scosse di terremoto avvenuta oggi, precisamente quella individuata in provincia di Catanzaro, a quattro chilometri a ovest di Pianopoli. Il sisma è stato di 1.9 gradi sulla scala Richter ed è stato registrato nel cuore della notte passata, alle ore 1:23 fra mercoledì 28 e giovedì 29 giugno 2023.

Le sue coordinate geografiche sono state 38.9430 gradi di latitudine, 16.3490 di longitudine e una profondità di 10 chilometri sotto il livello del mare, mentre i comuni individuati in zona sono stati Feroleto Antico, Platania, Maida e Amato, tutti del catanzarese. Lamezia Terme è stata invece la città con 50mila abitanti individuata più vicina all’epicentro, distante solo 5 chilometri, con Catanzaro a 22, Cosenza a 40 e infine Crotone a 69. Le scosse riportate su questa pagine non hanno provocato dei feriti ne dei danni a strade o edifici: in caso di nuova scossa importante saremo pronti ad aggiornarvi tempestivamente.

