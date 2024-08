TERREMOTO OGGI: DAL MAR TIRRENO ALLA SICILIA

La scossa di terremoto più forte registrata finora nella giornata di oggi, domenica 4 agosto 2024, è quella di magnitudo ML 2.8 sulla scala Richter nella zona meridionale del Mar Tirreno. Stando ai dati forniti dalla Sala Sismica dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) di Roma, questo sisma è avvenuto alle ore 08:59 e non è stato avvertito distintamente sulla terraferma, tra Lipari, Milazzo e la Calabria, anche perché è avvenuto a una profondità di 167 chilometri.

Comunque, per quanto riguarda l’epicentro del terremoto è stato individuato con le seguenti coordinate geografiche: latitudine 38.4180 e longitudine 15.2550. In zona, però, una scossa di terremoto di magnitudo ML 2.3 è stata registrata alle ore 07:29 in Sicilia, in particolare a 7 chilometri da Milo, in provincia di Catania. In questo caso è stata la Sala Operativa di Catania Ingv-OE a fornire i dati, come quelli dell’epicentro, a latitudine 37.7400, longitudine 15.0410 e ad una profondità di 5 chilometri.

TERREMOTO OGGI: MONITORAGGIO IN CALABRIA

In Calabria c’è grande attenzione in virtù dello sciame sismico degli ultimi giorni. Il monitoraggio prosegue, non a caso la tradizionale festa patronale per San Domenico in programma per la giornata di oggi a Pietrapaola non si terrà a causa del terremoto. La sindaca, infatti, ha stabilito che fosse inopportuno radunarsi all’aperto per le strade del centro, visto che lo sciame sismico è in atto. Quindi, si è deciso di procedere con la massima cautela, visto che le scosse stanno continuando, anche se nessuna si è avvicinata alla forte magnitudo 5.0 di giovedì.

Infatti, le scosse di terremoto sono comprese in una fascia che va tra l’1.3 e l’1.8, peraltro a profondità elevata, che arriva fino a 28 chilometri. L’ultima è stata quella di ML 1.1 registrata alle ore 10:17 a due chilometri da Bocchigliero, in provincia di Cosenza. Comunque, le squadre della protezione civile non sono più coinvolte, in quanto non c’è alcuna emergenza. Comunque, all’inizio della prossima settimana ci saranno rilievi geologici sul costone del paese per le opportune verifiche.