Poche scosse di terremoto, tutte estremamente leggere, quelle che sono state segnalate oggi in Italia dall’Ingv. Nessun evento tellurico di spicco, fortunatamente è stato registrato, con l’attività sismica nel nostro Paese che non ha superato mai la magnitudo di 2.0 gradi sulla scala Richter, di conseguenza stiamo parlando di movimenti tellurici molto lievi che nella maggior parte dei casi non saranno stati avvertiti dalla popolazione locale. Possiamo comunque segnalarvi le principali scosse di terremoto di oggi, sabato 3 agosto 2024, a cominciare da quella che è avvenuta a due chilometri a sud est di Savelli, in provincia di Crotone, un evento registrato alle ore 1:38 della notte scorsa e dalla magnitudo di soli 1.4 gradi sulla scala Richter.

La scossa è stata localizzata a 38 chilometri da Crotone e a 46 da Cosenza, e a proposito del cosentino, sta continuando lo sciame sismico che è iniziato due giorni fa con una violenta scossa di terremoto di magnitudo 5.0 gradi, che fortunatamente non ha provocato danni ne feriti, e che è proseguito poi per tutta la giornata di ieri, con centinaia di eventi tellurici leggeri.

TERREMOTO OGGI: I PRINCIPALI MOVIMENTI TELLURICI ODIERNI

Anche oggi una scossa di terremoto a quattro chilometri a nord est di Bocchiegliero, il provincia di Cosenza, fortunatamente molto leggera, avendo avuto una magnitudo di 1.4 gradi sulla scala Richter. Infine, segnaliamo una scossa di terremoto registrata nelle Filippine, in mare aperto, con una magnitudo di 6.9 gradi sulla scala Richter, localizzata poco dopo la mezzanotte in Italia.

Il sisma è stato registrato vicino alla costa sud delle isole asiatiche, ad una ventina di chilometri dalla località di Barcelona, nei pressi dell’isola di Mindanao. L’USGS, il sistema di rilevazione sismica degli Stati Uniti, non ha emesso alcun allerta tsunami, come spesso e volentieri avviene in questi casi e non sono stati segnalati dei feriti ne tanto meno dei danni.

