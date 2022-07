Terremoto oggi Catania M 2.5/ Ingv, ultime notizie: due scosse vicino Sant’Alfio

Due scosse di terremoto nella mattinata di oggi, domenica 31 luglio 2022, in Sicilia, in particolare nella provincia di Catania. Le ha registrate la Sala Operativa di Ingv-Oe, che ha fornito anche i dati relativi al sisma. Il terremoto è stato di magnitudo M 2.5 sulla scala Richter ed è stato registrato alle ore 12:29 a tre chilometri da Sant’Alfio. L’epicentro del sisma è stato individuato con le seguenti coordinate geografiche: latitudine 37.7670, longitudine 15.1270 e ipocentro attestato ad una profondità di 7 km.

Per quanto riguarda gli altri Comuni vicini all’epicentro del terremoto, che ha avuto un’intensità bassa, Ingv segnala: Milo, Mascali, Giarre, Piedimonte Etneo, Riposto, Fiumefreddo di Sicilia, Zafferana Etnea, Linguaglossa, Santa Venerina, Calatabiano, Castiglione di Sicilia, Gaggi (ME), Motta Camastra (ME), Francavilla di Sicilia (ME), Giardini-Naxos (ME), Moio Alcantara (ME), Graniti (ME), Taormina (ME), Castelmola (ME), Trecastagni, Pedara, Viagrande, Acireale, Aci Sant’Antonio, Malvagna (ME), Aci Catena, Aci Bonaccorsi, Nicolosi.

TERREMOTO OGGI: DUE SCOSSE IN PROVINCIA DI CATANIA

L’altro terremoto registrato oggi in provincia di Catania è stato registrato qualche minuto dopo, per la precisione alle 12:51, ed è stato di magnitudo M 2.0 sulla scala Richter. Anche in questo caso è avvenuto vicino Sant’Alfio, in questo caso l’epicentro è stato individuato a due chilometri dal paesino etneo. Infatti, l’epicentro è stato individuato a latitudine 37.7630, longitudine 15.1320 e ipocentro ad una profondità di 9 chilometri.

Invece la Sala Sismica di Roma dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) nella mattinata ha segnalato anche un terremoto avvenuto al confine tra Italia e Francia. Il sisma è stato di magnitudo M 2.2 e l’epicentro è stato localizzato a latitudine 44.6320, longitudine 6.8260 e ad una profondità di 6 chilometri. Per quanto riguarda i Comuni più vicini all’epicentro di questo terremoto, Ingv segnala Pontechianale (CN), Bellino (CN), Casteldelfino (CN).

