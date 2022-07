Terremoto oggi Campi Flegrei M 2.7/ Ingv ultime notizie, lieve scossa anche ad Assisi

E’ sabato 30 luglio 2022, sta per andare in archivio il nuovo mese, e anche oggi scopriremo quali sono state le scosse di terremoto più importanti registrate in Italia e nel resto del mondo. Secondo quanto segnalato dall’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, nel suo bollettino quotidiano aggiornato “live”, l’ultimo evento tellurico è quello avvenuto nella regione Campania, precisamente ai Campi Flegrei. Si è trattato di un sisma di magnitudo 2.7 gradi sulla scala Richter registrato alle ore 5:27 di questa mattina. Attenzione anche al sisma avvenuto in Sicilia, precisamente alle isole Eolie, in provincia di Messina. Si è trattato di una scossa di terremoto molto lieve, avendo avuto una magnitudo di 1.3 gradi sulla scala Richter, e il sisma è stato registrato nel cuore della notte passata, precisamente alle ore 3:01 fra venerdì 29 e sabato 30 luglio 2022.

Il terremoto ha avuto coordinate geografiche pari a 38.4700 gradi di latitudine, 14.7670 di longitudine, e una profondità di 7 chilometri sotto il livello del mare, mentre, per quanto riguarda i comuni limitrofi, la Sala Sismica INGV-Roma segnala Leni, Malfa, Santa Marina Salina e infine Liperi, note località delle Eolie. Messina, distante 75 chilometri, è risultata essere la cittadina più vicina all’epicentro, mentre a 86 chilometri troviamo Reggio Calabria. Il terremoto di oggi alle Eolie, ovviamente, non ha causato alcun danno vista la sua moderatezza.

TERREMOTO OGGI LIEVE AD ASSISI: I DETTAGLI INGV

Un’altra scossa di terremoto lieve è stata segnalata oggi dall’Ingv, precisamente a sei chilometri a est di Valfabbrica, in provincia di Perugia. In questo caso il terremoto è stato di magnitudo 1.2 gradi sulla scala Richter, localizzato alle ore 1:50 della notte scorsa.

Le sue coordinate geografiche sono state 43.1630 gradi di latitudine, 12.6720 di longitudine, e una profondità di 10 chilometri sotto il livello del mare, mentre, per quanto riguarda i comuni in zona, si segnalano Assisi, Nocera Umbra, Gualdo Tadino, Valtopina e Bastia Umbra. Foligno, distante 23 chilometri, è risultata essere la città più vicina, con Perugia più staccata a 24 chilometri, e fine Terni a 67. Anche in questo caso il terremoto non ha causato alcun danno ne tanto meno dei feriti.

