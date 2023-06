Terremoto oggi Catania M 2.8/ Ingv ultime notizie: sciame sismico a Bronte, 13 scosse

Uno sciame sismico sta caratterizzando il pomeriggio in Sicilia, dove si stanno susseguendo diverse scosse di terremoto oggi, domenica 4 giugno 2023. Se teniamo conto solo di quelle con una magnitudo superiore a M 2.0 sulla scala Richter, allora parliamo di tredici scosse in provincia di Catania nel giro di un’ora. Quella più forte è stata registrata alle ore 18:28 dalla Sala Operativa di Catania dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) ed è stato di magnitudo M 2.8.

Questo terremoto si è verificato oggi con epicentro a 8 chilometri da Bronte. In particolare, è stato individuato con le seguenti coordinate geografiche: latitudine 37.7470, longitudine 14.9050 e ipocentro ad una profondità di 22 chilometri. Tra i Comuni entro i 20 chilometri dall’epicentro di questo sisma ci sono Maletto, Adrano, Biancavilla, Ragalna, Santa Maria di Licodia, Randazzo, Maniace, Nicolosi, Belpasso, Zafferana Etnea, Paternò, Milo, Santa Domenica Vittoria, Pedara e Centuripe.

TERREMOTO OGGI A CATANIA: 13 SCOSSE NEL POMERIGGIO

Non si placano le scosse di terremoto oggi in Sicilia. L’ultima in ordine cronologico che è stata registrata dalla Sala Operativa di Catania dell’Ingv è quella che è avvenuta alle ore 19.37 ed è stata di magnitudo M 2.3 sulla scala Richter. Anche in questo caso l’epicentro è stato individuato vicino a Bronte, in questo caso a 9 chilometri dalla città della provincia di Catania. In questo caso le coordinate geografiche sono latitudine 37.7390, longitudine 14.9110 e ipocentro ad una profondità di 21 chilometri. Al momento non sono stati segnalati danni a cose o persone, né ci sono al momento segnalazioni sui social, a conferma che dunque la situazione è sotto controllo e non è per nulla preoccupante. Ma l’attenzione degli esperti resta alta, si continua a monitorare l’attività sismica, che in questo caso vede la Sicilia protagonista nelle ultime ore.

