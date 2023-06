Terremoto oggi mar Ionio M 2.2/ Ingv ultime notizie, forte scossa M 5.5 in Perù

E’ sabato 3 giugno 2023 e anche oggi andiamo a fare il punto su quali siano state le sscosse di terremoto principali che sono state registrate in Italia. Come sempre andiamo a consultare il bollettino aggiornato live dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, dove vengono appunto riportati tutti i sismi avvenuti nel nostro Paese. L’ultimo importante è stato quello registrato nel mar Ionio Settentrionale, in mare aperto, alle ore 3:14 della scorsa notte, fra venerdì 2 e sabato 3 giugno 2023.

Si è trattato di un sisma molto leggero, avendo avuto una magnitudo di 2.2 gradi sulla scala Richter, e il terremoto è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma in una zona con coordinate geografiche pari a 39.9370 gradi di latitudine, 16.9140 di longitudine, e una profondità di 3 chilometri sotto il livello del mare. Nel raggio di 20 chilometri non sono stati individuati dei Comuni, essendo il terremoto di oggi verificatosi in mare aperto, mentre le cittadine più vicine con almeno 50mila abitanti sono state Taranto, distante 66 chilometri, quindi Matera a 86, Cosenza a 91 e infine Crotone a 97.

TERREMOTO OGGI, SCOSSA A MACERATA E IN PERU’: I DETTAGLI INGV

L’Ingv ha segnalato un’altra scossa di terremoto per la giornata di oggi, precisamente quello avvenuto a quattro chilometri a sud est di Bolognola, in provincia di Macerata, con una magnitudo di 1.9 gradi sulla scala Richter. Anche in questo caso si è trattato di un movimento tellurico registrato sempre nel cuore della notte passata, alle ore 1:36, e avente coordinate geografiche pari a 42.9700 gradi di latitudine, 13.2670 di longitudine, e una profondità di 26 chilometri sotto il livello del mare.

Come riferito dalla Sala Sismica INGV-Roma, in zona sono stati localizzati i comuni di Montefortino, Amandola, Sarnano, Montemonaco e Acquacanina, località della provincia di Fermo, Macerata e Ascoli Piceno. La città con almeno 50mila abitanti più vicina al sisma è però risultata essere Foligno, distante 46 chilometri dall’epicentro, con Teramo a 50, quindi Terni a 68, L’Aquila a 70. Infine segnaliamo una scossa di terremoto verificata oggi nel sud del Perù, un evento tellurico di magnitudo 5.5 gradi sulla scala Richter localizzato alle ore 3:49 italiane.

