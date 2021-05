TERREMOTO OGGI CATANIA M 3.1/ Ingv ultime notizie: epicentro a Sant’Alfio

Terremoto in provincia di Catania. Un sisma di magnitudo 3.1 sulla scala Richter si è verificato alle ore 20:13 nella provincia siciliana, precisamente a 4 km dal comune di Sant’Alfio. Come si evince dal report diramato dall’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), il movimento tellurico ha visto il suo epicentro nel punto di coordinate geografiche corrispondente a latitudine 37.76 e longitudine 15.11, con ipocentro individuato ad una profondità nel sottosuolo di 8 km. Trattandosi di una magnitudo non irrisoria, il terremoto è stato avvertito distintamente da un’ampia fetta della popolazione residente nell’area. In questo senso non è mancata qualche telefonata ai vigili del fuoco e alcune persone sono scese in strada. Dopo qualche minuto di paura e apprensione, però, la situazione è tornata alla normalità.

Terremoto oggi mar Adriatico M 3.5/ Ingv ultime notizie, continua lo sciame sismico

TERREMOTO OGGI A CATANIA M 3.1

Non si segnalano al momento danni a persone e/o cose dopo il terremoto M 3.1 sulla scala Richter verificatosi in provincia di Catania alle 20:13 di oggi, sabato 8 maggio 2021. L’elenco dei comuni situati nel raggio di 20 km dall’epicentro comprende, oltre al già citato Sant’Alfio, anche Milo, Zafferana Etnea, Giarre, Mascali, Piedimonte Etneo, Santa Venerina, Riposto, Linguaglossa, Fiumefreddo di Sicilia, Calatabiano, Castiglione di Sicilia, Gaggi, Francavilla di Sicilia, Motta Camastra, Moio Alcantara, Trecastagni, Pedara, Viagrande, Aci Sant’Antonio, Acireale, Giardini-Naxos, Nicolosi, Graniti, Malvagna, Aci Catena, Aci Bonaccorsi, Taormina, Castelmola e Randazzo. Alle ore 20:20 l’INGV ha registrato una nuova scossa, probabilmente di assestamento, di magnitudo 2.2.

LEGGI ANCHE:

TERREMOTO OGGI PATERNÒ M 2.9/ Ingv ultime notizie, doppia scossa anche nell'AdriaticoTerremoto oggi mar Adriatico M 3.4/ Ingv ultime notizie, trema anche Campobasso

© RIPRODUZIONE RISERVATA