Terremoto oggi Catania M 4.4-4.9/ Ingv ultime notizie, avvertito in tutta la Sicilia

E’ venerdì 21 aprile 2023, sta per iniziare il weekend, e anche oggi andremo a scoprire quali sono state le scosse di terremoto principali verificatesi in Italia. Partiamo da quanto segnalato dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, pochi minuti fa, precisamente in quel di Catania, con una magnitudo provvisoria di 4.4-4.9 gradi sulla scala Richter (c’è chi scrive di 4.7). Il sisma è stato registrato alle ore 14:06 ed è stato avvertito in maniera indistinta in tutta la Sicilia. Un’altra scossa di terremoto è stata segnalata a sei chilometri a sud di Alia, località della provincia di Palermo, in Sicilia. Si è trattato di un evento tellurico molto lieve, avendo avuto una magnitudo di 1.5 gradi sulla scala Richter.

La scossa è stata segnalata alle ore 00 e 27 minuti della notte scorsa, fra giovedì 20 e venerdì 21 aprile 2023, e le sue coordinate geografiche, stando a quanto fatto sapere dalla Sala Sismica INGV-Roma, sono state 37.7280 gradi di latitudine, 13.7130 di longitudine, e una profondità di 3 chilometri sotto il livello del mare. In zona i comuni di Lercata Friddi, Valledolmo, Roccapalumba, Castronovo di Sicilia e Vallelunga Pratameno, tutti paesi del palermitano, ma la città con almeno 50mila abitanti più vicina all’epicentro è risultata essere Caltanissetta, distante 40 chilometri, con Bagheria a 43, quindi Agrigento a 48, Palermo a 53, Gela a 88 e infine Mazara del Vallo a 99.

TERREMOTO OGGI MACERATA: I DETTAGLI INGV

Un’altra scossa di terremoto, sempre lieve, è stata registrata oggi nella regione Marche, di preciso a cinque chilometri a ovest di Caldarola, in provincia di Macerata. In questo caso l’evento tellurico è avvenuto alle ore 3:05 della notte scorsa, e le sue coordinate geografiche sono state 43.1320 gradi di latitudine, 13.1720 di longitudine, e una profondità, l’ipocentro, di 14 chilometri sotto il livello marino.

La magnitudo è stata di 1.2 gradi sulla scala Richter mentre in zona, stando alla Sala Sismica INGV-Roma, sono stati localizzati i comuni di Serapetrona, Belforte del Chienti, Cessapalombo, Camporotondo di Fiastrone e Camerino. Foligno, distante 43 chilometri, è risultata invece la cittadina più vicina all’epicentro, con Ancona più staccata a 61, quindi Perugia a 64, Teramo a 68, Terni a 77, Fano a 80, e infine L’Aquila e Pesaro a 89 chilometri di distanza. Le scosse segnalate su questa pagina non hanno causato danni ne feriti e da segnalare una scossa di terremoto di magnitudo 6.0 gradi sulla scala Richter in Indonesia alle ore 12:21 italiane di oggi.

