Terremoto oggi Matera M 2.1/ Ingv ultime notizie, lieve scossa a Macerata

Andiamo a scoprire insieme anche oggi, mercoledì 19 aprile 2023, quali sono state le scosse di terremoto che si sono verificate in Italia e non solo. Come segnalato dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, tramite il suo sito costantemente aggiornato, l’ultimo evento tellurico emerso è quello registrato a Miglionico, in provincia di Matera, un sisma di magnitudo 2.1 gradi registrato alle ore 10:12 di stamane. Alle ore 5:08 è stato invece segnalato un sisma in provincia di Avellino sempre con una magnitudo di 2.1 gradi. Un’altra scossa di terremoto è stata registrata oggi a cinque chilometri a nord ovest della località di Bagno di Romagna, in provincia di Forlì-Cesena (Emilia Romagna). Si tratta di un sisma leggero, di magnitudo 1.9 gradi sulla scala Richter, che è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma nel cuore della notte passata, alle ore 3:52, fra martedì 18 e mercoledì 19 aprile 2023.

Le sue coordinate geografiche sono state 43.8860 gradi di latitudine, 11.9240 di longitudine, e una profondità di 15 chilometri sotto il livello del mare, mentre i comuni individuati in zona sono stati Santa Sofia, Verghereto, Galeata, Civitella di Romagna e Premilcuore. Le città con almeno 50mila abitanti individuate in zona sono invece risultate essere Cesena, distante 38 chilometri, quindi Forlì a 39, Faenza a 45 e infine la toscana Arezzo a 47. La scossa di terremoto di oggi in Romagna non ha causato alcun danno ne tanto meno dei feriti.

TERREMOTO OGGI MACERATA: TUTTI I DETTAGLI INGV

Un’altra scossa di terremoto è stata registrata oggi nella regione Marche, di preciso a un chilometro a est della località di Ussita, in provincia di Macerata.

Anche in questo caso si è trattato di un sisma lieve, di magnitudo 1.5 gradi sulla scala Richter, localizzato alle ore 4:57 di oggi, e in una zona con coordinate geografiche pari a 42.9500 gradi di latitudine, 13.1560 di longitudine, e una profondità di 11 chilometri sotto il livello del mare. La Sala Sismica INGV-Roma ha fatto sapere che in zona si trovano i comuni di Visso, Castelsantangelo sul Nera, Bolognola, Acquacanina e Fiastra, mentre Foligno, distante 37 chilometri, è risultata essere la città più vicina all’epicentro con Teramo a 55 e Terni a 60.

