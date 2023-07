Terremoto oggi Catanzaro M 1.9/ Ingv ultime notizie, sisma anche a Perugia

Scopriamo insieme quali sono state le principali scosse di terremoto che si sono verificate oggi, giovedì 20 luglio 2023, in Italia. Come si legge sul bollettino aggiornato live dell’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’ultimo evento tellurico significativo è quello registrato a 8 chilometri a nord di Sorbo San Basile, in provincia di Catanzaro (nella regione Calabria).

L’evento tellurico è stato molto lieve, avendo avuto una magnitudo di soli 1.9 gradi sulla scala Richter, ed è stato registrato non nella giornata di oggi ma ieri sera, precisamente alle ore 19:21. A segnalarne le coordinate geografiche è stata come sempre la Sala Sismica INGV-Roma, leggasi 39.0930 gradi di latitudine, 16.5480 di longitudine, e una profondità di 15 chilometri sotto il livello del mare. In zona individuati i comuni di Taverna, Albi, Panettieri, Carlopoli e Cicala, località del catanzarese ma anche del cosentino. Proprio Catanzaro è risultata essere la città più vicina al sisma, distante 21 chilometri dall’epicentro, con Lamezia Terme a 24 chilometri di distanza, quindi Cosenza a 34 e infine Crotone a 50.

TERREMOTO OGGI A PERUGIA, I DETTAGLI INGV

Per quanto riguarda la giornata di oggi, non sono state segnalate scosse di terremoto rilevanti, e fra le poche registrate troviamo quella avvenuta a cinque chilometri a est di Campello sul Clitunno, in provincia di Perugia, un sisma di magnitudo 1.0 gradi sulla scala Richter, registrato alle ore 2:54 della notte passata, fra mercoledì 19 e giovedì 20 luglio 2023.

Le sue coordinate geografiche sono state 42.8370 gradi di latitudine, 12.8350 di longitudine, e una profondità di 11 chilometri sotto il livello del mare. In zona i comuni di Cerreto di Spoleto, Vallo di Nera, Trevi, Sellano, Sant’Anatolia di Narco, tutti del perugino, mentre Foligno è risultata essere la città più vicina all’epicentro, distante 17 chilometri, con Terni più staccata a 34 quindi Perugia a 47. Le scosse di terremoto segnalate oggi su questa pagina non hanno causato danni ne feriti.

