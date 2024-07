Sono diverse le scosse di terremoto che si sono verificate oggi, mercoledì 31 luglio 2024, in Italia, tutte comunque inferiori alla magnitudo di 3.0 gradi sulla scala Richter. Cominciamo con il dire che ai Campi Flegrei è stata un’altra giornata di tranquillità, con nessuna scossa segnalata nelle ultime 24 ore, sperando non sia la classica quiete prima della tempesta. La scossa di terremoto più forte di oggi è stata invece localizzata nella regione Calabria, di preciso a tre chilometri a sud di Serrastretta, in provincia di Catanzaro. Si è trattato di un sisma che ha avuto una magnitudo di 2.4 gradi sulla scala Richter e che è avvenuto la notte passata, alle ore 1:16.

Siamo a circa 10 chilometri da Lamezia Terme e a 18 da Catanzaro, e il sisma non ha causato danni ne tanto meno feriti. Un’altra scossa di terremoto è stata segnalata oggi in Sicilia, lungo la Costa Siciliana nord orientale. In questo caso l’evento tellurico è avvenuto in mare aperto, a circa 35 chilometri da Messina e a 47 da Reggio Calabria, nella zona dello Stretto: anche in questo caso nessun danno.

TERREMOTO OGGI, SISMA DI M 2.2 NEL MAR TIRRENO

Spostiamoci di qualche chilometro e segnaliamo la scossa di terremoto avvenuta oggi sempre nel mare, di fronte alle coste palermitane (57 km da Palermo e 61 da Bagheria), alle ore 5:43 di oggi con una magnitudo di di 2.2 gradi sulla scala Richter.

Da segnalare anche alcune scosse di terremoto che sono avvenute nella giornata di ieri e non oggi, ma che non vi abbiamo segnalato, a cominciare da quella di magnitudo 2.6 gradi sulla scala Richter, localizzata dopo le ore 22 a 7 chilometri a est di Paspardo, in provincia di Brescia. L’evento è avvenuto alle ore 22:19, mentre è stata registrata ale 23:52 di ieri, 30 luglio 2024, la scossa di terremoto con una magnitudo di 2.3 gradi sulla scala Richter avvenuta alle isole Eolie, in provincia di Messina.