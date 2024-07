Sono decisamente poche e significative, anche per oggi martedì 30 luglio 2024, le scosse di terremoto che sono state registrate in Italia. Nessun sisma ha superato la magnitudo 2.0 gradi sulla scala Richter, di conseguenza si è trattato di eventi tellurici che non sono stati minimamente avvertiti dalla popolazione, e che ovviamente non hanno causato danni o coinvolto delle persone. In cima all’elenco delle scosse di terremoto avvenute oggi troviamo l’ennesimo sisma ai Campi Flegrei, una scossa molto leggera con una magnitudo di 1.0 gradi sulla scala Richter, avvenuta poco dopo le cinque di stamane, precisamente alle 5:02.

Dopo la mezzanotte di ieri, erano le 00 e 3 minuti l’Ingv ha invece registrato una scossa di terremoto in Albania, con una magnitudo di 3.0 gradi sulla scala Richter: non si hanno notizie di danni o ferimenti. Tornando in Italia, i sismografi hanno segnalato una scossa con una magnitudo di 1.4 gradi avvenuta a 5 chilometri a ovest di Castelsaraceno, nel potentino. Il ssisma, localizzato alle 3:33 della notte passata, è stato registrato ad una cinquantina di chilometri da Potenza e a 79 da Matera.

TERREMOTO OGGI: SISMA DI 1.2 GRADI A SELLANO

Un’altra scossa di terremoto molto lieve è stata segnalata anche nella regione Umbria, a 4 chilometri a nord di Sellano, in provincia di Perugia. E’ stato un sisma molto leggero, con una magnitudo di 1.2 gradi, localizzato alle ore 1:55 della notte passata. L’epicentro è stato individuato a circa 20 chilometri da Foligno e ad una cinquantina da Terni.

Infine, per quanto riguarda le scosse di terremoto non di oggi ma di ieri che non vi avevamo in precedenza comunicato, si segnala una scossa con una magnitudo di 2.9 gradi sulla scala Richter nel mar Ionio meridionale, e una vince di magnitudo 2.6 gradi lungo il confine fra Italia e Francia, avvenuto alle ore 19:40 di lunedì 29 luglio. Quest’ultimo sisma è stato localizzato a 79 chilometri dalla cittadina di Moncalieri e a 80 da Torino.