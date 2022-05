Terremoto oggi Cosenza M 1.6/ Ingv ultime notizie, una scossa anche in Svizzera

E’ giunto il momento anche oggi, giovedì 12 maggio 2022, di fare il punto sulle scosse di terremoto che si sono verificate nelle ultime ore nel nostro Paese e nel resto del mondo. Come sempre ci affidiamo al portale dell’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia che come ogni giorno analizza i vari movimenti tellurici. L’ultimo significativo in ordine di tempo è quello che si è verificato in Calabria, lungo la Costa Calabra nord occidentale, in provincia di Cosenza.

Bollettino vaccini covid oggi 12 maggio/ 137.2 milioni di dosi somministrate

Si è trattato di un terremoto piuttosto lieve, con una magnitudo di 1.6 gradi sulla scala Richter, avvenuto alle ore 1:49 della notte passata, fra mercoledì 11 e giovedì 12 maggio 2022. L’evento tellurico ha avuto coordinate geografiche pari a 39.4030 gradi di latitudine, 15.9750 di longitudine, e una profondità di 52 chilometri sotto il livello del mare. Per quanto riguarda invece i comuni limitrofi, secondo la Sala Sismica INGV-Roma troviamo in zona Guardia Piemontese, Paola, Acquappesa, San Lucido e Cetraro, tutti paesi del cosentino, mentre, a livello di città, si segnalano Cosenza, a 27 chilometri di distanza, quindi Lamezia Terme a 56 e infine Catanzaro a 77.

21enne segregata in casa/ Ex compagna scuola: "Docenti non si sono interessate a lei"

TERREMOTO OGGI LUNGO IL CONFINE ITALIA-SVIZZERA, I DETTAGLI

L’Ingv ha segnalato un’altra scossa di terremoto lieve nella giornata di oggi, un sisma di magnitudo 1.4 gradi sulla scala Richter registrato lungo il confine fra l’Italia e la Svizzera, già in territorio elvetico.

Il terremoto è avvenuto all‘1:40 della notte scorsa, ed è stato catalogato con coordinate geografiche (lat, lon) 46.4290, 8.2800 ad una profondità di 10 km. Formazza, Premia e Baceno, località della provincia di Verbania, Cusio, Ossola, in Piemonte, sono stati i paesi più vicini all’epicentro, mentre Varese dista 80 chilometri, con Como a 93 e Gallarate a 94. Entrambe le scosse di terremoto registrate oggi, vista anche la loro scarsa “potenza”, non hanno causato danni ad edifici o vie di comunicazione ne tanto meno dei feriti o delle vittime tra le persone.

"È musulmano, va sepolto": defunto rom "salta la fila"/ Ma morti in attesa da 2 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA