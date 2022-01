Terremoto oggi Cosenza M 1.8/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Messina

Anche nella giornata di oggi, lunedì 31 gennaio 2022, dobbiamo segnalare delle scosse di terremoto in Italia e nel resto del mondo. Stando a quanto registrato live, come sempre, dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’ultimo evento tellurico degno di nota è quello che si è verificato in Calabria, in provincia di Cosenza. E’ stata una scossa lieve, di magnitudo 1.8 gradi sulla scala Richter, localizzata precisamente a 11 chilometri a nord ovest di San Giovanni in Fiore, nel cosentino.

TERREMOTO OGGI REGGIO EMILIA M 2.2/ Ultime notizie INGV: scossa anche in Calabria

L’evento, come segnalato dalla Sala Sismica INGV-Roma, è avvenuto poco dopo la mezzanotte di ieri, precisamente alle ore 00:15, ed ha avuto coordinate geografiche pari a 39.315 gradi di latitudine, 16.596 di longitudine, e una profondità di 10 chilometri sotto il livello del mare. Per quanto riguarda i comuni nella zona dell’epicentro si segnalano Longobucco, Castelsilano, Savelli, Cotronei e Cerenzia, tutti dislocati fra il cosentino e il crotonese, mentre Cosenza è risultata essere la città più vicina alla zona del sisma, distante 29 chilometri, con Lamezia Terme a 45, così come Catanzaro, e Crotone a 53.

Terremoto oggi Nuova Zelanda M 6.4/ Ingv ultime notizie, scossa a Salerno e Foggia

TERREMOTO OGGI IN SICILIA, PROVINCIA DI MESSINA: I DETTAGLI DELL’INGV

Nella notte da poco passata si è verificato un terremoto anche in Sicilia, a 9 chilometri ad ovest della località di San Teodoro, in provincia di Messina. Anche in questo caso l’evento è stato lieve, di magnitudo 1.4 gradi sulla scala Richter, e l’Ingv lo ha registrato alle ore 2:37, classificandolo con coordinate geografiche pari a 37.874 gradi di latitudine, 14.597 di longitudine, e una profondità di 13 chilometri sotto il livello marino. I comuni in zona sono stati quelli di Troina, Cerami, Cesarà, Capizzi, San Fratello, Maniace, Alcara Li Fusi e Gagliano Castelfferrato, della provincia di Enna, Messina e Catania, mentre le città più vicine sono risultate essere Acireale, Catania e Caltanissetta.

LEGGI ANCHE:

Terremoto oggi Macerata M 1.8/ Ingv ultime notizie, scossa anche ad Amatrice

© RIPRODUZIONE RISERVATA