Terremoto oggi Cosenza M 2.1/ Ingv ultime notizie, scossa di M. 5.8 alle Isole Fiji

Facciamo il punto anche oggi, martedì 5 settembre 2023, su quali siano state le scosse di terremoto che si sono verificate oggi in Italia e non solo. Il sito dell’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, che ogni giorno registra e analizza i vari sismi sparsi per il globo, ha segnalato una scossa a 8 chilometri a sud ovest della località di Morano Calabro, in provincia di Cosenza. L’evento tellurico è stato di magnitudo 2.1 gradi sulla scala Richter ed è avvenuto non nella giornata di oggi bensì nella serata di ieri, di preciso alle ore 20:44.

A rilevarlo è stata la Sala Sismica INGV-Roma che ha registrato anche le sue coordinate geografiche, leggasi 39.8040 gradi di latitudine, 16.0580 di longitudine, e una profondità di 7 chilometri sotto il livello del mare. In zona individuati i comuni di Lungro, Saracena, San Basile, Acquaformosa e infine San Donato di Ninea, tutti della provincia di Cosenza. Proprio quest’ultima è risultata essere la città più vicina al terremoto, distante solo 59 chilometri, con Lamezia Terme più staccata a 95, quindi Potenza a 96.

TERREMOTO OGGI A MACERATA E ALLE FIJI: I DETTAGLI INGV

Un’altra scosse di terremoto si è registrata nella tarda serata di ieri nelle Marche, di preciso a tre chilometri a ovest di Muccia, in provincia di Macerata. In questo caso l’evento tellurico, localizzato alle ore 23:01, ha avuto una magnitudo di 1.2 gradi sulla scala Richter.

Il movimento, segnalato anche in questo caso dalla Sala Sismica INGV-Roma, ha avuto coordinate geografiche pari a 43.0890 gradi di latitudine, 13.0050 di longitudine, e una profondità di 10 chilometri sotto il livello del mare. In zona individuati i comuni di Serravalle di Chienti, Pieve Torina, Pievebovigliana, Camerino e Sefro, tutte località del maceratese. Foligno, distante 29 chilometri, è risultata essere la città più vicina al terremoto, con Perugia più staccata a 50, quindi Terni a 66. Segnaliamo infine una scossa di terremoto registrata oggi alle Isole Fiji, ora 2:55 di notte in Italia, con una magnitudo di 5.8 gradi sulla scala Richter.

