Terremoto oggi Cosenza M 2.1/ Ingv ultime scosse: sisma in quel di Paola, Calabria

Una scossa di terremoto si è verificata quest’oggi in Calabria, precisamente, in provincia di Cosenza. Come comunicato tempestivamente dall’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’evento tellurico ha avuto un epicentro a tre chilometri dalla località di Paola, con coordinate geografiche di 39.36 gradi di latitudine e 16.07 di longitudine. L’ipocentro, invece, è stato individuato ad una profondità di 54 chilometri sotto il livello del mare. Il sisma è stato di magnitudo 2.1 gradi sulla scala Richter, ed ha interessato da vicino numerosi comuni limitrofi, leggasi San Lucido, San Fili, San Vincenzo La Costa, Fuscaldo, San Benedetto Ullano, Montalto Uffugo, Rende, Falconara Albanese e Marano Marchesato. Le città più importanti nella zona sono state quelle di Cosenza, distante solo 18 chilometri dal punto esatto del sisma, nonché Lamezia Terme, Catanzaro e Crotone, tutte note cittadine della Calabria.

TERREMOTO DI M 4.4 NEL MAR TIRRENO

Il terremoto di stanotte, avvenuto alle ore 2:29, non ha comunque provocato alcun danno ne tanto meno dei feriti. Quella avvenuta nel cosentino è l’unica scossa segnalata dall’Ingv in Italia per la giornata di oggi. In precedenza si era verificato un terremoto significativo in quel del mar Tirreno meridionale, al largo della costa calabrese, di magnitudo 4.1 gradi. L’evento tellurico è stato registrato alle ore 12:29 di ieri, domenica 15 marzo, ed ha avuto un ipocentro di ben 556 chilometri sotto il livello del mare. Anche per questo non si sono verificati danni ne feriti, nonostante il sisma sia stato piuttosto” grave” per la media italiana. Segnaliamo infine un’ultima scossa, avvenuta nella mattinata di ieri attorno alle ore 5:30, in Sicilia, precisamente lungo la costa nord orientale, in provincia di Messina. In quel caso l’evento tellurico era stato di magnitudo 2.0 gradi, ad una profondità di 5 km.



