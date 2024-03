Terremoto oggi Cosenza M 2.5/ Ingv ultime notizie, ancora una scossa a Parma

E’ giovedì 7 marzo 2024 e anche oggi, come ogni giorno, faremo il punto su quali siano state le principali scosse di terremoto verificatesi in Italia, ma anche oltre i nostri confini. Come sempre andiamo a controllare il portale dell’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, che segnala un evento tellurico in provincia di Cosenza, alle ore 5:48 di oggi con una magnitudo di 2.5 gradi sulla scala Richter. Un’altra scossa di terremoto è stata registrata a due chilometri a nord ovest di Landriano, in provincia di Pavia, nella regione Lombardia.

Si è trattato di un evento tellurico con una magnitudo di 2.3 gradi sulla scala Richter, registrato nel cuore della notte passata, di preciso alle ore 2:25 fra mercoledì 6 e giovedì 7 luglio 2024. Le sue coordinate geografiche sono state 45.3240 gradi di latitudine, 9.2350 di longitudine e una profondità di 40 chilometri sotto il livello del mare, mentre i comuni individuati in zona dalla Sala Sismica INGV-Roma sono stati quelli di Siziano, Vidigulfo, Carpiano, Locate di Triulzi e Pieve Emanuele, località della provincia pavese e milanese. La città con almeno 50mila abitanti più vicina al sisma è risultata proprio Pavia, distante 16 chilometri, con Milano alla stessa distanza, quindi Sesto San Giovanni a 24 chilometri, Cinisello Balsamo a 26 e infine Rho a 28.

TERREMOTO OGGI A PARMA, I DETTAGLI INGV

L’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha segnalato un’altra scossa di terremoto per la giornata di oggi, precisamente quella avvenuta a 6 chilometri a sud ovest di Fornovo di Taro, in provincia di Parma. In questo caso si è trattato di un evento tellurico con una magnitudo di 2.1 gradi sulla scala Richter, avvenuto alle ore 1:45 della notte passata.

La Sala Sismica INGV-Roma ha segnalato le coordinate geografiche del sisma, leggasi 44.6600 gradi di latitudine, 10.1640 di longitudine e una profondità di 22 chilometri sotto il livello del mare. In zona individuati i comuni di Felino, Calestano, Terenzo, Sala Baganza e Langhirano, mentre Parma è risultata essere la città più vicina al sisma, distante 21 chilometri dall’epicentro, con Reggio Emilia più staccata a 37, quindi Cremona a54, Piacenza a 57 e infine Carpi a 59.

