Terremoto oggi Cosenza M 2.6/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Macerata

E’ giunto il consueto momento della giornata di fare il punto sull’elenco di scosse di terremoto che si sono verificate oggi, 16 dicembre 2021, in Italia ma anche nel resto del mondo. Come sempre faremo affidamento sul bollettino aggiornato live dell’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Sono due le scosse di terremoto registrate oggi in Italia, a cominciare dall’ultima quelle avvenuta alle ore 4:48 di stamane in Calabria.

Si è trattato di un sisma di magnitudo 2.6 gradi sulla scala Richter registrato sulla Costa Ionica Cosentina, in provincia di Cosenza. L’epicentro è stato individuato in mare, non troppo lontano dalla terraferma, e con coordinate geografiche pari a 39.746 gradi di latitudine, 16.705 di longitudine e una profondità di 9 chilometri sotto il livello del mare. Per quanto riguarda i comuni limitrofi, in zona è stato individuato il paese di Rossano, nel cosentino, mentre a livello di città si segnala Cosenza a 63 chilometri, quindi Crotone a 83, Lamezia Terme a 92 e Taranto a 93.

TERREMOTO OGGI A COSENZA, MACERATA E SUL CONFINE SLOVENIA-CROAZIA: TUTTI I DETTAGLI DELL’INGV

Durante la notte passata, di preciso alle ore 1:07, l’Ingv ha segnalato anche un terremoto nella regione Marche, precisamente a due chilometri a ovest di Sarnano, in provincia di Macerata. In questo caso l’evento tellurico è stato di magnitudo 2.2 gradi sulla scala Richter, e le coordinate geografiche sono state 43.029 gradi di latitudine, 13.282 di longitudine e una profondità di 24 chilometri sotto il livello marino.

I comuni in zona segnalati sono stati quelli di Bolognola, Gualdo, Amandola, Acquacanina e Cessapalombo, dislocati fra il maceratese e la provincia di Fermo, mentre la città più vicina è risultata da Foligno, in Umbria, seguita da Teramo e poi Ancona. Si segnala infine una scossa lungo il confine fra Slovenia e Croazia di magnitudo 2.1 gradi sulla scala Richter alle ore 16:24 di ieri pomeriggio. In tutti e tre i casi riportati su queste pagine non si sono verificati danni ne feriti.

