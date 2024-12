Una scossa di terremoto oggi ha interessato la provincia di Bologna e quindi l’Emilia Romagna, regione che nella giornata di ieri è stata falcidiata per l’ennesima volta dal maltempo e per cui oggi la Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo di colore arancione. Nel dettaglio il sisma odierno è stato segnalato dall’Ingv a tre chilometri a sud di Lizzano in Belvedere, nel bolognese appunto, alle ore due della notte scorsa. La sua magnitudo è stata di due punto sette gradi sulla scala Richter, sisma localizzato vicino ad Alto Reno Terme e a Gaggio Montano, una zona collinare dell’Emilia Romagna, non troppo distante dalla Toscana.

La principale città più vicina all’epicentro è risultata infatti essere Pistoia, a circa 25 chilometri di distanza, con Prato invece più staccata a trentatre. Sempre nella giornata odierna viene segnalata una scossa di terremoto a Matera, in Basilicata, un evento tellurico comunque più lieve del precedente, con una magnitudo di 1.8 gradi sulla scala Richter. Il sisma è stato localizzato alle ore 1:39 a 5 chilometri a sud est di Salandra, vicino a Ferrandina e San Mauro Forte, evento tellurico localizzato a 27 chilometri da Matera e a 39 da Altamura.

TERREMOTO OGGI, SISMA VICINO A L’AQUILA

Un’altra scossa di terremoto oggi che vogliano segnalarvi è quella che è stata localizzata nella regione Abruzzo, una delle zone a più alta attività sismica d’Italia come quasi tutte le regioni del Centro. Il sisma è stato comunque molto leggero, avendo avuto una magnitudo di soli 1.5 gradi sulla scala Richter, localizzato a Monterale, comune della provincia de L’Aquila. Le città di riferimento sono state invece L’Aquila e Teramo, distanti rispettivamente venti e 41 km.

Segnaliamo infine alcune scosse di terremoto avvenute ieri sera che in precedenza non vi avevamo comunicato, leggasi quella di Bossico, in provincia di Bergamo, con una magnitudo di 2.1 gradi sulla scala Richter, e anche un sisma vicino alla nota località sciistica di Courmayeur, in provincia di Aosta, con una magnitudo di 2.3 gradi sulla scala Richter.

