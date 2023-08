Terremoto oggi Costa Siracusana ML 2.4/ Ingv ultime notizie: trema la terra anche vicino Parma

Nella giornata di oggi, 14 agosto, un terremoto di magnitudo ML 2.1 si è registrato nella zona a 5 km ad est di Felino di Parma, alle 00:04:37 ora italiana, con coordinate geografiche latitudine 44.7010 e longitudine 10.3010 ad una profondità di 10 km. Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. Come di consueto, il sito INGV comunica i comuni entro 20 km dall’epicentro. Il terremoto è avvenuto a 5 km da Felino, in provincia di Parma, a 6 da Sala Baganza e Lesignano de’ Bagni. 9 km invece da Collecchio e Traversetolo. 10 invece i km di distanza da Montechiarugolo e Laghirano mentre sono 11 quelli di distanza da Parma.

Considerando le città più popolose, tra cui Parma è appunto la più vicina, il sisma si è registrato inoltre 25 chilometri a ovest di Reggio Emilia, 47 da Carpi, 50 da Modena. La scossa è avvenuta inoltre 53 km a sud-est di Cremona e a 62 da Piacenza. 71 i km di distanza da Carrara, mentre 75 da Massa. Distano meno di 100 km anche La Spezia, Bologna, Viareggio, Brescia, Lucca, Pistoia e Verona.

Scossa anche a Siracusa

Un terremoto di magnitudo ML 2.4 ha fatto tremare anche la Costa Siracusana (Siracusa), alle 08:03:03 ora italiana. Il sisma ha coordinate geografiche latitudine 36.5230 e longitudine 15.2220 ed è avvenuto ad una profondità di 3 km. Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. In questo caso, l’unico comune entro 20 km dall’epicentro è Portopalo di Capo Passero, che si trova proprio a 20 km. Tra le città oltre i 50.000 abitanti, entro 100 km di distanza, troviamo Modica, Siracusa, Ragusa e Vittoria. La scossa è avvenuta a 56 Km a sud-est di Modica (54633 abitanti), a 60 Km a sud di Siracusa (122291 abitanti), a 63 Km a sud-est di Ragusa (73313 abitanti) e a 77 Km a sud-est di Vittoria (63339 abitanti).

Infine un terremoto di magnitudo Mwp 5.9 è avvenuto nella zona delle Prince Edward Islands, in sud Africa, con coordinate geografiche latitudine -43.2070 e longitudine 39.1910 ad una profondità di 9 km. Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. Nessuna città si trova a 20 km di distanza, così come nessuna metropoli da almeno 50.000 persone entro 100 km. L’epicentro è infatti in mare.











