Terremoto oggi Creta M 5.2/ Ingv ultime notizie: continuano le scosse in Grecia

Un forte terremoto ha colpito oggi l’isola di Creta, in Grecia. La scossa, di magnitudo 5.2 sulla scala Richter secondo i dati forniti dalla sala sismica INGV-Roma, è stata registrata alle ore 09:49 con coordinate geografiche (lat, lon) 35.2900, 23.9240 ad una profondità di 9 km. L’epicentro è stato a Kantanos-Selino, nella zona occidentale, ma il sisma è stato avvertito anche nella regione del Peloponneso, nell’area centrale e meridionale. Al momento non si segnalano danni a cose o persone.

La paura però è stata tanta. A dimostrarlo sono i numerosi post pubblicati sui social network, soprattutto da parte dei turisti che si trovano nell’isola in vacanza. Tra questi ci sono anche molti italiani. Alcuni al momento della scossa stavano ancora dormento, tanto che raccontano di essersi svegliati di soprassalto perché “il letto si è spostato a causa del movimento rotatorio”. L’episodio sismico sembrerebbe essere stato dunque molto intenso. Anche nei giorni scorsi, tra l’altro, c’erano stati altri terremoti in Grecia, ma di magnitudo più lieve.

La sala sismica INGV-Roma rivela inoltre che c’è stato un forte terremoto oggi anche in Papua Nuova Guinea. La scossa, di magnitudo 5.8 sulla scala Richter, è stata registrata alle 06:09 ore italiane con coordinate geografiche (lat, lon) -6.4480, 148.8020 ad una profondità di 15 km. Il Paese è comunque fortemente sismico e episodi di questo genere non sono inusuali. Meno di un mese fa c’era stata una scossa di magnitudo simile, mentre il 2 aprile scorso si arrivò addirittura ad una potenza di 7.0 sulla scala Richter. Non è stato segnalato al momento alcun rischio tsunami per le conseguenze del terremoto.

Per il resto, in queste prime ore di oggi, domenica 13 agosto, non sono state registrate scosse di terremoto di entità rilevante in Italia. A tremare sono state soltanto le terre all’estero, anche se qualche turista è rimasto coinvolto.











