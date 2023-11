Terremoto oggi Crotone M 2.6/ Ingv ultime notizie, lieve scossa anche a Messina

E’ mercoledì 29 novembre 2023 e anche oggi andiamo a fare il punto come ogni giorno su quali siano state le scosse di terremoto principali che si sono verificate in Italia. Partiamo da quella localizzata dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia italiano, lungo la costa ionica crotonese, in provincia di Crotone, alle ore 8:43 di oggi, un sisma di magnitudo 2.6 gradi. Alle ore 7:31, invece, una scossa in provincia di Macerata, a San Ginesio, con una magnitudo di 2.5 gradi. Un’altra scossa è stata registrata a quattro chilometri a sud est di Sellano, in provincia di Perugia, nella regione Umbria.

Il sisma è stato localizzato nel cuore della notte passata, alle ore 3:02 fra martedì 28 e mercoledì 29 novembre 2023, ed ha avuto una magnitudo di 1.8 gradi sulla scala Richter. Le sue coordinate geografiche, come segnalato dalla Sala Simscia INGV-Roma, sono state 42.8690 gradi di latitudine, 12.9710 di longitudine, e una profondità di 10 chilometri sotto il livello del mare. In zona individuati i comuni di Preci, Cerreto di Spoleto, Visso, Norcia e Vallo di Nera, mentre la città con almeno 50mila abitanti più vicina al sisma è risultata essere Foligno, distante 24 chilometri dall’epicentro, con Terni più staccata a 43, quindi Perugia a 54 e infine Teramo a 64.

TERREMOTO OGGI, SCOSSA A MESSINA: I DETTAGLI INGV

Sempre nella giornata di oggi si è verificata una scossa di terremoto a un chilometro a nord ovest di Roccella Valdemone, in provincia di Messina, un sisma che ha avuto una magnitudo di 1.8 gradi sulla scala Richter, localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. L’evento è avvenuto alle ore 3:36 della notte passata e le sue coordinate geografiche sono state 37.9420 gradi di latitudine, 15.0040 di longitudine, e una profondità di 5 chilometri sotto il livello del mare.

In zona individuati i Comuni di Santa Domenica Vittoria, Malvagna, Moio Alcantara, Randazzo e Montalbano Elicona, mentre Acireale, distante 39 chilometri dall’epicentro, è risultata essere la città più vicina al sisma seguita da Catania a 49, quindi Messina a 56, Reggio Calabria a 59 e infine Caltanissetta a 97. Le scosse segnalate su questa pagina non hanno causato danni ne feriti, saremo pronti ad aggiornarvi in caso di nuovi movimenti tellurici importanti.

