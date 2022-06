Terremoto oggi Cuneo M 1.5/ Ingv ultime notizie, la terra trema anche a Rieti

Riepiloghiamo anche oggi, domenica 26 giugno 2022, la situazione connessa alle scosse di terremoto che si sono registrate in Italia e nel resto del mondo. Secondo quanto viene segnalato in diretta dall’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, nel suo consueto bollettino, l’ultimo sisma significativo (magnitudo 1.5) è stato quello localizzato di preciso a due chilometri a sud della località di Frassino, in provincia di Cuneo (regione Piemonte).

Il movimento tellurico è avvenuto nelle prime ore della mattinata, precisamente alle 3.30, ed è stato localizzato di preciso in una zona con coordinate geografiche pari a 44.5570 gradi di latitudine, 7.2730 di longitudine, e una profondità, il cosiddetto ipocentro, di 12 chilometri sotto il livello del mare. Per quanto riguarda invece i Comuni limitrofi, la Sala Sismica INGV-Roma segnala la presenza di Melle, Valmala, Sampeyre, Brossasco, San Damiano Macra, Cartignano, Isasca, Macra, Venasca, Gambasca, Roccabruna, Sanfront, Martiniana Po, Celle di Macra, Brondello, Villar San Costanzo, Rifreddo, Dronero, Rossana, Stroppo, Pagno, Revello, Paesana, Elva, Piasco, Castellar, Oncino, Pradleves, Montemale di Cuneo, Envie, Ostana, Casteldelfino, Busca, Monterosso Grana, Costigliole Saluzzo, Castelmagno, Verzuolo, Marmora, Manta, Valgrana, Crissolo, Canosio, Prazzo, Barge, Caraglio.

TERREMOTO OGGI ANCHE IN PROVINCIA DI RIETI

Sempre l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha segnalato un’altra scossa di terremoto nella giornata di oggi a 5 chilometri ad ovest di Accumoli (Rieti). Anche in questo caso si è trattato di un evento tellurico di magnitudo 1.4 gradi sulla scala Richter, localizzato nel cuore della notte passata, alle 4.26 nella notte fra sabato 25 e domenica 26 giugno 2022. Le coordinate geografiche sono state pari a 42.6940 gradi di latitudine e a 13.1910 di longitudine, a una profondità di 10 chilometri, mentre i Comuni in zona sono quelli di Cittareale, Amatrice, Arquata del Tronto, Norcia, Cascia, Montereale e Acquasanta Terme.

Inoltre, il terremoto di oggi è stato individuato a 42 chilometri a nord-ovest di L’Aquila, a 42 chilometri a ovest di Teramo, a 47 chilometri a est di Terni, a 49 chilometri a sud-est di Foligno, a 80 chilometri a sud-est di Perugia, a 81 chilometri a ovest di Montesilvano, a 86 chilometri a nord-est di Guidonia Montecelio, a 87 chilometri a nord-est di Tivoli, a 88 chilometri a ovest di Pescara, a 89 chilometri a ovest di Chieti e a 94 chilometri a est di Viterbo.

