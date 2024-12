Le scosse di terremoto oggi fotografano un ritorno alla tranquillità in Italia dopo i movimenti in serie che erano stati registrati nella giornata di ieri, venerdì 6 dicembre 2024. La scossa principale di oggi non ha infatti superato la magnitudo di 1.7 gradi sulla scala Richter, di conseguenza un dato che è esattamente la metà di quello di ieri, l’evento tellurico di 3.4 gradi localizzato ai Campi Flegrei e che ha creato non poca tensione fra i residenti. Senza dubbio il ritorno dei sismi nella zona flegrea è uno degli argomenti cardini di queste ore fra gli addetti ai lavori, visto che proprio ieri sono state diverse le scosse lungo la caldera, tutte di entità ridotta ad eccezione appunto di quella elencata sopra.

Terremoto oggi Teramo M 2.1/ Ingv ultime notizie, scossa di M 2.7 nel mar Ionio

Oggi invece è avvenuta una scossa di terremoto con una magnitudo di 1.7 gradi sulla scala richter lungo il confine fra Italia e Francia, nei pressi di Bellino e Acceglio, nonché ad una sessantina di chilometri da Cuneo e ottanta da Moncalieri, cittadine del Piemonte. Una scossa di terremoto oggi di magnitudo 1.6 gradi è stata invece localizzata in Emilia Romagna, a sei chilometri a sud di Pavullo nel Frignano, nel modenese, non troppo distante da Sestola e Lama Mocogno.

Terremoto Campi Flegrei oggi, scossa di M 3.4/ I residenti: “Trema tutto, il letto traballa”

TERREMOTO OGGI, COSA È SUCCESSO NELLE ULTIME ORE

La toscana Pistoia e la stessa Modena sono state le due città di riferimento, mentre è avvenuto nei pressi di Matera un evento tellurico con una magnitudo di 1.5 gradi sulla scala Richter localizzato di preciso a cinque chilometri a ovest di Ferrandina, in provincia della città dei Sassi (siamo in Basilicata). La scossa è stata registrata alle ore 6:22 di questa mattina vicina a Salandra e a circa trenta chilometri di distanza da Matera e 40 da Altamura.

Segnaliamo infine un sisma nella tarda serata di ieri, ore 23:13, lungo l’Adriatico centrale con una magnitudo di 1.9 gradi sulla scala Richter, nonché quello con una magnitudo di 5.8 gradi sulla scala Richter in Indonesia, sempre nella serata di ieri.

Terremoto oggi California e Oregon, maxi scossa M 7.3/ Allarme tsunami su costa Ovest Usa: panico in strada