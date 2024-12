E’ un 6 dicembre 2024 decisamente movimentato tenendo conto delle numerose scosse di terremoto oggi segnalate dall’Ingv. La zona maggiormente coinvolta è stata quella dei Campi Flegrei, dove nel giro di poche ore si sono verificate ben 4 scosse di terremoto oggi, fra cui quella massima di 3.4 gradi sulla scala Richter localizzata alle ore 5:33 di questa mattina. Fortunatamente non si sono verificati feriti ne tanto meno dei danni agli edifici della zona, ma la paura è stata altissima fra i residenti, visto che erano diversi mesi che non si verificava qualcosa di simile ai Campi Flegrei.

Scosse di terremoto oggi anche in provincia di Teramo, nella regione Lazio, precisamente a Civitella del Tronto, dove si è verificato un evento tellurico con una magnitudo di 2.1 gradi sulla scala Richter alle ore 4:26. Il sisma è stato registrato a pochi passi da Torano Nuovo e Sant’Egidio della Vibrata, nonché a quindici chilometri circa da Teramo e a 46 da Montesilvano, in Abruzzo.

TERREMOTO OGGI, DIVERSI SISMI NELLE ULTIME ORE

Fra le tante scosse di terremoto oggi ve ne è stata un’altra in provincia di Teramo, dove la terra ha tremato più e più volte soprattutto durante la notte scorsa, a cominciare da un altro evento sismico con una magnitudo di due punto uno gradi. Attenzione anche a quanto accaduto in Basilicata, a pochi chilometri dalla splendida città dei Sassi, dove i sismografi hanno registrato l’ennesima scossa di terremoto oggi, con una magnitudo di 2.0 gradi sulla scala Richter. Il sisma in questione è avvenuto vicino a Pomarico e Miglionico, ed è stato localizzato ovviamente non troppo distante dalla Puglia, regione con cui confine il Molise.

Infine è stato registrato un sisma in mare aperto, nello Ionio Settentrionale, non troppo distante dalla Calabria, alle ore 3:28 della notte passata e con una magnitudo di 2.7 gradi sulla scala Richter. L’Ingv ha fatto sapere che le città più vicine sono risultate essere Catanzaro, Crotone e Lamezia Terme.