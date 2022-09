Terremoto oggi Enna M 2.6/ Ingv ultime notizie, scossa di M 3.3 nel mar Tirreno

Ecco quali sono state le scosse di terremoto che si sono verificate oggi in Italia e nel resto del mondo. Per la giornata odiena, 13 settembre 2022, l’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia segnala un sisma avvenuto a nove chilometri a nord est della località di Regalbuto, in provincia di Enna (siamo in regione Sicilia), con una magnitudo di 2.5 gradi sulla scala Richter.

Il sisma è stato localizzato alle ore 1:45, nella notte fra lunedì 13 e martedì 14 settembre 2022, ed ha avuto coordinate geografiche pari a 37.7190 gradi di latitudine, 14.7100 di longitudine, e una profondità di 19 chilometri sotto il livello del mare. Il terremoto è stato registrato dalla Sala Operativa INGV_OE (Catania), che ha altresì comunicato i comuni vicini all’epicentro, a cominciare da Centuripe, quindi Troina, Adrana, Bronte e Cesarò, tutte località della provincia di Enna e di Catania. Proprio la cittadina etnea è risultata essere la più vicina alla zona del sisma, distante 41 chilometri, mentre Acireale è risultata essere più staccata, a 42 chilometri, con Caltanissetta a 62.

TERREMOTO OGGI ENNA, SISMA DI M 2.6 GRADI A CENTURIPE

Altro terremoto avvenuto oggi e segnalato dall’Ingv, è stato quello sempre in provincia di Enna, precisamente a Centuripe, avvenuto alle ore 1:57 della notte passata e avente avuto una magnitudo di 2.6 gradi sulla scala Richter. In questo caso il sisma ha avuto coordinate geografiche pari a 37.6940 gradi di latitudine, 14.7430 di longitudine, e una profondità di 17 chilometri sotto il livello del mare.

In zona si segnalano Adrano, Regalbuto, Biancavilla, Bronte e Catenanuova, e ancora una volta è stata Catania la città più vicina al sisma, distante 37 chilometri dall’epicentro. Infine si segnala un ultimo terremoto avvenuto oggi in zona, quello di Adrano delle ore 1:56 con una magnitudo di 1.9 gradi sulla scala Richter. Da segnalare infine una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 gradi sulla scala Richter avvenuta alle ore 6:43 nel Tirreno Meridionale. In tutti e quattro i casi non si sono verificati danni ne tanto meno dei feriti: saremo pronti ad aggiornarvi in caso di nuove scosse rilevanti nel corso della giornata.

