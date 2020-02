TERREMOTO OGGI ENNA, SCOSSA M 2.9/ Ingv, sciame sismico in atto: nessun danno

Ancora un terremoto in provincia di Enna ad inaugurare questo martedì 4 febbraio 2020. Dopo le scosse verificatesi nella giornata di ieri, con il sisma di maggiore intensità che ha registrato una magnitudo di 3.6 sulla scala Richter, questa mattina è stata la volta di una terremoto di M 2.9. Secondo i dati in possesso dell’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), la scossa in questione ha avuto luogo alle ore 6:02 di oggi, con epicentro localizzato 4 km a sud del comune di Troina, e per la precisione nel punto di coordinate geografiche corrispondenti a latitudine 37.75 e longitudine 14.65. L’ipocentro è stato individuato dalle apparecchiature della Sala Sismica di Roma dell’INGV ad una profondità di 26 km. In seguito alla scossa non sono stati registrati danni a persone e/o cose.

TERREMOTO OGGI ENNA: SCIAME SISMICO IN CORSO

Un vero e proprio sciame sismico quello che sta interessando nelle ultime ore la provincia di Enna. Tutto ha avuto inizio nel primo pomeriggio di ieri, lunedì 3 febbraio 2020, con una serie di scosse che hanno generato non poca paura negli abitanti delle zone interessate dalla serie di scosse. L’ultimo terremoto di magnitudo 2.9 sulla scala Richter verificatosi alle ore 6:02 di oggi ha riguardato da vicino una serie di centri abitati. Questi quelli situati nel raggio di 20 km dall’origine del movimento tellurico: Troina (EN), Gagliano Castelferrato (EN), Regalbuto (EN), Cerami (EN), Agira (EN), San Teodoro (ME), Cesarò (ME), Capizzi (ME), Nissoria (EN), Centuripe (EN) e Nicosia (EN). Quando lo sciame sismico potrà dirsi terminato lasciando tranquilla la popolazione di Enna e provincia? Lo scopriremo soltanto monitorando la situazione nelle prossime ore.

