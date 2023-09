Terremoto oggi Eolie M 3.4/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Cosenza

Andiamo a scoprire insieme anche oggi, venerdì 1 settembre 2023, quali sono state le scosse di terremoto che si sono verificate in Italia, e non solo. Secondo quanto riportato dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, tramite il proprio sito web aggiornato live, l’ultimo evento tellurico significativo è quello avvenuto alle Isole Eolie, nota località siciliana in provincia di Messina.

Si è trattata di una scossa di magnitudo 3.4 gradi sulla scala Richter, registrata dai sismografi della Sala Sismica INGV-Roma stamane all’alba, di preciso alle ore 4:52 di oggi, venerdì 1 settembre 2023. Le coordinate geografiche del terremoto siculo sono state 38.6980 gradi di latitudine, 14.6680 di longitudine, e una profondità di 318 chilometri sotto il livello del mare. In zona l’unico comune individuato nel raggio di 20 chilometri è stato Malfa, in provincia di Messina, e la città dello stretto è stata anche la cittadina con almeno 50mila abitanti nel raggio di cento chilometri, essendo ad una distanza di 96 km dall’epicentro.

TERREMOTO OGGI COSENZA: I DETTAGLI INGV

Un’altra scossa di terremoto è stata registrata oggi in Calabria, precisamente a un chilometro a sud ovest di Maierà in provincia di Cosenza. In questo caso si è trattato di un evento tellurico con una magnitudo di 2.3 gradi sulla scala Richter, registrato alle ore 4:05 di oggi.

Le sue coordinate geografiche sono state 39.7090 gradi di latitudine, 15.8430 di longitudine e una profondità di 248 chilometri sotto il livello del mare. In zona individuati i comuni di Grisolia, Diamante, Buonvicino, Santa Maria del Cedro e Verbicaro, mentre la calabrese Cosenza è risultata essere la città più vicina all’epicentro, distante 58 chilometri, con Lamezia Terme più staccata a 91. Le scosse di terremoto avvenute oggi e segnalate su questa pagina non hanno causato danni a vide di comunicazione o edifici ne tanto meno dei feriti: in caso di nuovi movimenti tellurici saremo pronti ad aggiornarvi in maniera tempestiva su queste colonne.

