Terremoto oggi mar Tirreno M 2.5/ Ingv ultime notizie, lieve scossa anche a Teramo

E’ giunto il momento di scoprire assieme quali sono state le scosse di terremoto che si sono verificate oggi, giovedì 31 agosto 2021, in Italia. Come sempre ci affidiamo al bollettino aggiornato live dell’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, che ha registrato un sisma in quel del mar Tirreno Meridionale, in mare aperto, lontano dalla costa.

L’evento tellurico ha avuto una magnitudo di 2.5 gradi sulla scala Richter ed è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma nel cuore della notte passata, precisamente alle ore 1:43 fra mercoledì 30 e giovedì 31 agosto 2023. Le sue coordinate geografiche sono state 39.2990 gradi di latitudine, 15.5400 di longitudine e una profondità di 251 chilometri sotto il livello del mare. Essendo il sisma avvenuto in mare, l’Ingv ha fatto sapere che “Nessun comune italiano entro 20 km dall’epicentro” è stato individuato, mentre, per quanto riguarda la città più vicina con almeno 50mila abitanti, questa è risultata essere Cosenza, distante 62 chilometri dall’epicentro, con Lamezia Terme invece più staccata a 76: si tratta di due città della Calabria.

TERREMOTO OGGI TERAMO: I DETTAGLI INGV

Un’altra scosse di terremoto è stata segnalata non nella giornata di oggi ma nella tarda serata di ieri, di preciso a cinque chilometri a ovest di Torricella Sicura, in provincia di Teramo. In questo caso l’evento sismico ha avuto una magnitudo di 2.0 gradi sulla scala Richter e si è verificato alle ore 23:00 di mercoledì 30 agosto 2023.

Come riferito sempre dalla Sala Sismica INGV-Roma, la scossa ha avuto coordinate geografiche pari a 42.6720 gradi di latitudine, 13.5980 di longitudine e una profondità di 18 chilometri sotto il livello del mare. In zona individuati i comuni di Rocca Santa Maria, Cortino, Campli e Montorio al Vomano, tutti della provincia di Teramo. Quest’ultima è risultata essere anche la città più vicina al sisma, distante 9 chilometri, con L’Aquila più staccata a 39, quindi Montesilvano a 49 e infine Pescara a 56.

