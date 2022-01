Terremoto oggi Fermo M 3.1/ Ingv ultime notizie, sisma anche a Rieti

Quali sono state le scosse di terremoto che si sono verificate oggi e nelle scorse ore sia in Italia quanto nel resto del mondo? Come ogni mattina faremo il punto sugli eventi tellurici grazie al bollettino di oggi, giovedì 20 gennaio 2022, aggiornato live dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. L’ultimo evento tellurico significativo è quello che è stato segnalato poco dopo la mezzanotte di ieri, precisamente alle ore 00:50 di oggi, in quel della regione Marche. Si è trattato di un terremoto di magnitudo 3.1 gradi sulla scala Richter avvenuto in mare, non troppo distante dalla costa marchigiana fermana, in provincia di Fermo.

Le coordinate geografiche dell’evento sono state 43.256 gradi di latitudine, 14.166 di longitudine e una profondità di 38 chilometri sotto il livello del mare, mentre, a livello di città segnaliamo la presenza di Ancona a 66 chilometri, quindi Teramo distante 76, Montesilvano a 82 e Pescara a 88. Nella serata di ieri, invece, è stato segnalato dall’Ingv, un terremoto nella regione Lazio, esattamente a due chilometri a est della località di Micigliano, in provincia di Rieti.

TERREMOTO OGGI A FERMO E IN PROVINCIA DI RIETI: TUTTI I DETTAGLI DELL’INGV

Si è trattato in questo caso di un sisma leggero, di magnitudo 2.0 gradi sulla scala Richter, avvenuto alle ore 21:23 di mercoledì 19 gennaio 2022. Le coordinate geografiche sono state 42.459 gradi di latitudine, 13.077 di longitudine, e una profondità di 11 chilometri sotto il livello del mare, mentre i comuni limitrofi, così come elencato dalla Sala Sismica INGV-Roma, sono stati quelli di Antrodoco, Borgo Velino, Posta, Borbona e Castel Sant’Angelo, tutti paesi in provincia di Rieti.

L’Aquila è stata invece la cittadina più vicina, distante 29 chilometri, con Terni a 37 e Teramo a 56. L’Ingv ha infine registrato un’altra scossa di terremoto sempre a Rieti, all’alba di oggi, alle ore 4:23, di magnitudo 1.6 gradi sulla scala Richter e con un ipocentro di 10 chilometri sotto il livello del mare.

