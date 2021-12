Terremoto oggi Fermo M 3.3/ Ingv, ultime notizie: forte sisma in Indonesia

Sono diverse le scosse di terremoto che sono state registrate oggi in Italia, e cominciare dall’ultima quella di poco più di un’ora fa, segnalata dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, in quel del Veneto, in provincia di Vicenza. Si è trattata di una scossa di terremoto di magnitudo 2.3 gradi sulla scala Richter in quel della località di Laghi, e avvenuta alle ore 10:58 di stamane. Il terremoto ha avuto come coordinate geografiche 45.818 gradi di latitudine, 11.287 di longitudine e una profondità di 11 chilometri sotto il livello del mare.

Alle ore 6:39 di stamattina, invece, ha tremato la regione Marche, e precisamente la località di Sarnano, in provincia di Macerata (coordinate geografiche (lat, lon) 43.03, 13.298). In questo caso il sisma è stato di magnitudo 2.2 gradi sulla scala Richter, mentre la profondità è stata di 26 chilometri sotto il livello marino. Altro terremoto, quello di magnitudo 3.3 gradi avvenuto in località di Amendola, in provincia di Fermo, sempre nelle regioni Marche. Il sisma è stato registrato dall’Ingv, alle ore 6:34 di questa mattina, ed ha avuto un epicentro con coordinate geografiche (lat, lon) 43.009, 13.339 ad una profondità di 27 km.

TERREMOTO OGGI A FERMO, MACERATA, VICENZA E IN INDONESIA: TUTTI I DETTAGLI DELL’INGV

Infine segnaliamo la scossa di terremoto di oggi senza dubbio più significativa, avvenuta non in Italia ma in Indonesia. Si è trattato di un evento tellurico di magnitudo 7.1 gradi sulla scala Richter, segnalato dalle ore 4:20 della notte passata.

Inizialmente era stata emanata anche un’allerta tsunami, la fortunatamente dopo poche ore la stessa allerta è rientrata. Il sisma indonesiano, il cui epicentro è stato localizzato in mare aperto, non ha provocato gravi danni ma ha creato giustamente il panico fra la popolazione locale che è iniziata scappare in fretta e furia dalle coste, temendo l’arrivo di una gigantesca onda anomala. Per il momento vengono segnalati vari edifici rovinati, ma fortunatamente nessuna vittima.

