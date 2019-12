Terremoto oggi Firenze, M 4.5/ Ingv ultime scosse Mugello: scuole chiuse, stop treni

Notte di paura, quella appena trascorsa nel Mugello per via di una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.5 registrata alle ore 4.37 a 4 km a Nord di Scarperia e San Piero, in provincia di Firenze e sentita distintamente nel capoluogo toscano e a Pistoia. Il forte sisma è stato registrato nelle seguenti coordinate geografiche: 44 di latitudine e 11.31 di longitudine, ad una profondità di 9 km ed è stato avvertito in maniera molto intensa dai comuni rientranti nel cosiddetto raggio della zona rossa, ovvero: Scarperia e San Piero, Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo e Vaglia, tutti in provincia di Firenze. Quello delle 4.37 è stato il terremoto più forte ma che ha poi aperto la strada ad una serie di scosse di entità inferiore che si sono susseguite fino a questa mattina (l’ultima alle 8.07 di magnitudo 2.8). Le restanti scosse hanno avuto magnitudo compresa tra 3.2 e 2.0. In tanti hanno preferito per tale ragione trascorrere la notte in strada per via del timore di eventuali danni agli edifici. Come spiega Gazzetta.it al momento non si registrano danni gravi ma sono in corso tutte le verifiche del caso su una serie di edifici lesionati.

TERREMOTO OGGI FIRENZE, M 4.5: NUMEROSE SCOSSE TRA M 3.2 E 2.0

Emergono i primi danni dopo il forte terremoto della notte nel Mugello, seguito da una serie di altre numerose scosse fino a questa mattina. A Barberino del Mugello la chiesa e la canonica sono già state dichiarate inagibili. Al momento i vigili del fuoco hanno fatto sapere che non ci sarebbero feriti. Al fine di eseguire le dovute verifiche tecniche, fa sapere sempre Gazzetta.it, intorno alle 6 di questa mattina è stato deciso di sospendere il traffico ferroviario nel nodo di Firenze, compresa l’Alta velocità tra Firenze e Bologna oltre chiaramente al traffico regionale, dividendo letteralmente in due l’Italia. Molti treni risultano al momento cancellati mentre per altri sono stati segnalati dei percorsi alternativi con ritardi molto importanti per i passeggeri. Intanto, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) fa sapere che gli epicentri sono stati due, entrambi in provincia di Firenze, precisamente a Scarperia San Piero (dal quale ha preso origine la scossa maggiore) e a Barberino del Mugello. Federico Ignesti, sindaco di Scarperia San Piero, ha commentato: “La scossa di magnitudo 4.5 ha fatto davvero paura, ma al momento non risultano danni”. Restano per oggi schiuse le scuole nei Comuni di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo e Vicchio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA