Terremoto oggi Firenze M 2.7/ Ingv ultime notizie, sisma anche a Montecchio Emilia

TERREMOTO OGGI M 2.7 VICINO A IMPRUNETA

Trema la Toscana con la scossa di terremoto che si è verificata oggi, domenica 7 agosto 2022, in provincia di Firenze. A segnalarla la Sala Sismica dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), che l’ha registrata alle ore 12. Inoltre, ha fornito l’epicentro: si trova a 3 chilometri da Impruneta. Dello stesso ha indicato anche le coordinate geografiche: latitudine 43.6600, longitudine 11.2410 e ipocentro ad una profondità di 8 chilometri. Per quanto riguarda l’intensità, la magnitudo è stata di ML 2.7 sulla scala Richter.

Terremoto oggi Parma M 2.2/ Ingv ultime notizie, una scossa anche a Perugia

Per quanto riguarda invece i Comuni entro i 20 chilometri dall’epicentro del sisma, si tratta di San Casciano in Val di Pesa, Greve in Chianti, Scandicci, Bagno a Ripoli, Tavarnelle Val di Pesa, Firenze, Montespertoli, Barberino Val d’Elsa, Lastra a Signa, Figline e Incisa Valdarno, Fiesole, Signa, Rignano sull’Arno, Montelupo Fiorentino, Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio.

Terremoto oggi Cuneo M 2.3/ Ingv ultime notizie, una scossa anche a Treviso

TERREMOTO OGGI ANCHE A MONTECCHIO EMILIA

Una scossa di terremoto di intensità leggermente più forte si è verificata oggi in Emilia Romagna. Qui, infatti, alle ore 6:37 di oggi è stato registrato un sisma di magnitudo ML 2.9 sulla scala Richter. L’epicentro in questo caso è stato individuato a 2 chilometri da Montecchio Emilia, quindi in provincia di Reggio Emilia. Ma sono disponibili anche le coordinate geografiche precise: latitudine 44.7090, longitudine 10.4310 e ipocentro ad una profondità di 34 chilometri.

Anche in questo caso, come sempre, la Sala Sismica di Roma dell’Ingv ha reso nota la lista dei Comuni entro i 20 chilometri dall’epicentro del terremoto. Sono Montechiarugolo, Bibbiano, Sant’Ilario d’Enza, Cavriago, Traversetolo, Quattro Castella, San Polo d’Enza, Gattatico, Campegine, Lesignano de’ Bagni, Canossa, Parma, Cadelbosco di Sopra, Felino, Vezzano sul Crostolo, Sorbolo, Castelnovo di Sotto, Reggio nell’Emilia, Sala Baganza, Neviano degli Arduini, Langhirano, Albinea, Poviglio, Collecchio.

TERREMOTO OGGI FERMO M 2.5/ Ingv ultime notizie: sisma sulla Costa Marchigiana

© RIPRODUZIONE RISERVATA