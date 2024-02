Terremoto oggi Foggia M 1.6/ Ingv ultime notizie, una forte scossa in Bosnia-Erzegovina

Non ci sono state scosse di terremoto di entità rilevante oggi in Italia secondo le ultime notizie riportate dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). La più forte, questa mattina, è stata infatti registrata dalla Sala Sismica di Roma con epicentro ad Apricena, in provincia di Foggia, con coordinate geografiche (lat, lon) 41.8190, 15.4590 ad una profondità di 10 km. L’episodio è stato di ML 1.6, per cui non è stato avvertito in modo consistente dalla popolazione locale. Tra i Comuni vicini ci sono anche quelli di Poggio Imperiale, San Nicandro Gargano e Lesina.

Tra le altre aree del Paese colpite da fenomeni sismici di entità compresa tra ML 1.0 e ML 2.0 c’è anche la provincia di La Spezia. L’episodio in questo caso ha coinvolto Calice al Cornoviteglio, con epicentro con coordinate geografiche (lat, lon) 44.2310, 9.8390 ad una profondità di 6 km. Tra i Comuni vicini anche Bolano, Beverino, Rocchetta di Vara e Follo. Una scossa poco rilevante si è verificata inoltre in provincia di Macerata e, in particolare, a Monte Cavallo, con epicentro con coordinate geografiche (lat, lon) 43.0160, 13.0190 ad una profondità di 12 km. Tra i Comuni vicini anche Pieve Torina, Fiordimonte, Pievebovignana, Muccia e Serravalle di Chieti.

TERREMOTO OGGI: UN EPISODIO SISMICO IMPORTANTE IN BOSNIA ERZEGOVINA

Andando oltre i confini dell’Italia, una scossa di terremoto di entità rilevante è avvenuta questa mattina in Bosnia Erzegovina. Il sisma è stato registrato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) alle ore 09:22 nei pressi di Sarajevo, con coordinate geografiche (lat, lon) 43.9920, 18.4000 ad una profondità di 10 km. Il ML è stato di 3.9. È in virtù di ciò che il tremore della terra è stato avvertito ampiamente dalla popolazione. In base alle prime informazioni a disposizione, tuttavia, il fenomeno non avrebbe provocato danni a cose o persone. Non si registrano per il momento feriti. Le autorità competenti tuttavia sono in allerta per comprendere come si evolverà la situazione nelle prossime ore.











