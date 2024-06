Terremoto oggi Foggia M 2.9/ Ingv ultime notizie, scossa anche in provincia di Trento

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.9 gradi si è verificata oggi in Puglia, precisamente in provincia di Foggia. L’Ingv ha fatto sapere che il sisma è avvenuto a tre chilometri a est della nota località di San Giovanni Rotondo, alle ore 4:27 di oggi, 29 giugno 2024. La zona registra spesso e volentieri dei terremoti ma la magnitudo resta comunque contenuta, come del resto quella dell’evento sismografico di queste ore.

Ad averla avvertita, molto probabilmente, i cittadini di San Marco in Lamis, ma anche Cagnano Varano, Rignano Garganico e Monte Sant’Angelo, tutte località che si trovano nei pressi dell’epicentro, mentre la città più vicina è stata Manfredonia, che dista appena 6 chilometri dal sopracitato comune di San Giovanni Rotondo. Va comunque precisato che al momento non sono stati segnalati danni, tenendo conto della lieve potenza dello stesso. Escludiamo anche la presenza di eventuali feriti per gli stessi motivi di cui sopra.

TERREMOTO OGGI A TRENTO, I DETTAGLI INGV

Nulla di particolare da segnalare quindi, e lo stesso si può dire anche per l’altra scossa di terremoto “importante” riportata oggi dall’Ingv, quello avvenuto nella regione Trentino Alto Adige, nei pressi di Porte di Rendena, in provincia di Trento. Se la Puglia spesso e volentieri registra dei movimenti tellurici, sono ben di meno quelli che accadono nella regione più a nord della nostra penisola.

Quello di Trento è quindi un terremoto raro, e la sua magnitudo è stata di 2.0 gradi, scossa avvenuta alle 4:42 della notte scorsa. Nei pressi del comune trentino sono state segnalate le località di Sella Giudicarie, Pelugo, Tione di Trento e Saviore dell’Adamello, splendidi comuni ai piedi proprio del noto ghiacciaio. Anche per questa scossa vale lo stesso discorso dell’evento foggiano: nessun danno ne tanto meno nessuna persona coinvolta e con grande probabilità, vista l’ora in cui è avvenuto il sisma, nessuno se ne sarà nemmeno accorto. Come sempre restiamo in attesa di eventuali altre scosse di terremoto di rilevanza che vi segnaleremo.

