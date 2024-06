Terremoto oggi in Perù: scossa di M 7.0 a 600km da Lima/ Video, emessa un’allerta tsunami

Gli abitanti del Perù si sono svegliati la scorsa notte a seguito di una violenta scossa di terremoto che ha avuto una magnitudo di 7.0 gradi secondo quanto raccolto dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Un sisma che non ha causato dei feriti ma che è stato avvertito in maniera indistinguibile dai cittadini, così come dimostrato anche da un video che è stato pubblicato dal Corriere della Sera (lo trovate qui sotto), e che mostra il momento della scossa, con tanto di gente in strada per capire cosa sia successo.

L’evento tellurico è andato in scena alle ore 00:44 locali, quando in Italia erano le 7:44, di oggi, venerdì 28 giugno 2024. A seguito della scossa di terremoto di oggi in Perù, il centro di allerta tsunami del Pacifico ha annunciato un’allerta per le coste peruviane, con la possibilità di onde alte fra uno e tre metri, ma fortunatamente nessuna onda anomale si è verificata, di conseguenza l’allerta è rientrata poche ore dopo.

TERREMOTO OGGI A PERÙ, LE ZONE PIÙ COLPITE: FRANE ED EVACUAZIONI

L’epicentro della scossa di terremoto di oggi in Perù è stato localizzato non troppo distante da Atiquipa, a 600 chilometri dalla capitale, ma avvertito comunque a Lima, a conferma di quanto l’evento sia stato violento. Le zone maggiormente interessate sono state quelle di Yauca, Bella Unión e Lomas, ma stando alle prime informazioni giunte dai media locali non vi sarebbero delle vittime, mentre per quanto riguarda i danni, sono in corso tutti i controlli e non sono da escludere dei danneggiamenti ad edifici e strade.

Si segnalano in particolare dei massi che sono caduti sul ponte San Andres, così come frane a Secocha, mentre nelle città di Lomas e Chalas i residenti sono stati evacuati in maniera temporanea. Da segnalare infine che nella giornata di oggi sono state registrate altre due scosse di terremoto sempre in Perù, classici movimenti di assestamento, decisamente più lievi di quella principale visto una ha avuto una magnitudo di 4.7 gradi e l’altra di 4.4.













