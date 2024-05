Terremoto oggi Potenza M 1.9/ Ingv ultime notizie, lieve sisma anche a Rieti

E’ sabato 18 maggio 2024 e anche oggi andiamo a fare il punto su quali siano state le scosse di terremoto più significative che l’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, ha segnalato nel nostro Paese. Partiamo da quella avvenuta a tre chilometri a sud ovest di Pietragalla, in provincia di Potenza, un sisma con una magnitudo di 1.9 gradi avvenuto alle ore 6:37 di oggi. Da segnalare anche una scossa di terremoto oggi in Puglia, precisamente lungo la costa garganica, in provincia di Foggia. Si è trattato di un evento tellurico molto lieve, con una magnitudo di 1.5 gradi sulla scala Richter, localizzato la notte scorsa, di preciso alle ore 4:58.

Il sisma ha avuto coordinate geografiche pari a 41.9400 gradi di latitudine, 15.3150 di longitudine e una profondità di 11 chilometri sotto il livello del mare, così come fatto sapere dalla Sala Sismica INGV-Roma. In zona individuati i comuni di Lesina, Poggio Imperiale, Chieuti e Serracapriola, tutte località della provincia di Foggi, ma la città con almeno 50mila abitanti più vicina al sisma è risultata essere San Severo, distante 29 chilometri, con Foggia più staccata a 56, quindi Manfredonia 61, poi Cerignola a 90 e infine Benevento a 100.

TERREMOTO CAMPI FLEGREI OGGI M 2.8/ Ultime notizie Ingv, registrata anche un'altra scossa di M 2.2

TERREMOTO OGGI A RIETI, I DETTAGLI INGV

Sempre l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha comunicato una scossa di terremoto di magnitudo 1.2 gradi sulla scala Richter a cinque chilometri a est di Accumoli, in provincia di Rieti, nella regione Lazio. In questo caso il sisma è stato localizzato poco dopo la mezzanotte di ieri, di preciso alle ore 00 e 35 minuti, e le sue coordinate geografiche sono state 42.6790 gradi di latitudine, 13.3040 di longitudine e una profondità di 12 chilometri sotto il livello del mare.

Terremoto oggi Torino M 1.6/ Ingv ultime notizie, scossa anche lungo la costa calabrese

In zona individuati i comuni di Amatrice, Arquata del tronto, Acquasanta Terme, Cittareale e Campotosto. La città più vicina all’epicentro è invece risultata essere Teramo, distante 33 chilometri, con L’Aquila a 37 chilometri, quindi Terni a 55, poi Foligno a 58 e infine Montesilvano a 72. Le scosse di terremoto che sono state registrate oggi dall’Ingv e che vi abbiamo riportatato su questa pagina, non hanno causato danni ne feriti, saremo pronti a segnalarvi ulteriori movimenti tellurici qualora si dovessero verificare nel corso della giornata.











© RIPRODUZIONE RISERVATA