Terremoto oggi Genova M 1.6/ Ingv ultime notizie, lieve scossa anche a Isernia

Una nuova scossa di terremoto è stata registrata oggi in Italia a Genova. Secondo quanto segnalato dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia che ogni giorno analizza e classifica i vari sismi sparsi per il globo, l’ultimo evento tellurico è avvenuto di preciso a due chilometri a sud della località di Santo Stefano d’Aveto, nella zona del capoluogo ligure, ed ha avuto una magnitudo molto lieve, solo 1.6 gradi sulla scala Richter.

Terremoto oggi Siracusa M 1.8/ Ingv ultime notizie, scosse a Malta e in Slovenia

Il terremoto di oggi, come scrive l’INGV, è stato registrato nel cuore della notte precedente, alle ore 2:09 fra martedì 31 gennaio e mercoledì 1 febbraio 2023, e localizzato in un epicentro con coordinate geografiche pari a 44.5270 gradi di latitudine, 9.4510 di longitudine, e una profondità di 10 chilometri sotto il livello del mare. Secondo quanto segnalato dalla Sala Sismica INGV-Roma, in zona si trovano i comuni di Rezzoaglio, Fontanigorda, Borzonasca, Ferriere e Ottone, località del genovese ma anche del piacentino, e proprio Genova è risultata essere la città più vicina, distante 43 chilometri dalla zona del sisma, con La Spezia a 56, quindi Piacenza a 62.

Terremoto oggi Cesenatico M 2.5/ Ingv ultime notizie, forte scossa di M 5.8 in Cina

TERREMOTO OGGI ISERNIA M 1.9: I DETTAGLI INGV

Un’altra scossa di terremoto è stata registrata in provincia di Iserna, in Molise, di preciso a uno chilometri a nord est di Sesto Campano. Anche in questo caso si è trattato di un evento tellurico molto lieve, con una magnitudo di 1.9 gradi sulla scala Richter.

Le sue coordinate geografiche sono state 41.4300 gradi di latitudine, 14.0880 di longitudine, e un ipocentro, la profondità, pari a 16 chilometri sotto il livello marino. Il sisma è stato localizzato nella tarda serata di ieri, alle ore 23:47, e in zona sono stati individuati i comuni di Presenzano, Ciorlano, Capriati a Volturno, Venafro e Pratella. Caserta, distante 44 chilometri, è risultata essere la città più vicina al terremoto, con Aversa più staccata a 52, quindi Giugliano in Campania a 57 e infine Acerra a 59. Le due scosse di terremoto segnalate oggi su questa pagina non hanno causato ovviamente danni ne feriti

Terremoto oggi Cesenatico M 4.1/ Ingv ultime notizie, ancora una scossa a Gambettola

© RIPRODUZIONE RISERVATA