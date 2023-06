TERREMOTO OGGI FRANCIA M 5.0/ Ultime notizie Ingv, due forti scosse nell’ovest del Paese

In Francia sono state segnalate nella giornata di oggi una serie di scosse di terremoto, fra cui una di magnitudo 5.0 gradi. Stando a quanto riferito dai colleghi di Virgilio, l’evento tellurico sarebbe avvenuto di preciso alle ore 4:27 di oggi, sabato 17 giugno, e ha fatto seguito allo sciame sismico registrato nella serata di ieri nella zona ovest del Paese, in particolare a Deux-Sevres. La scossa di terremoto di oggi è stata avvertita in maniera significativa dalla popolazione locale, ma in ogni caso, stando a quanto riferito dalla Prefettura locale, non si registrano vittime o danni gravi. A scopo precauzionale i cittadini sono stati invitati a tenersi lontani da edifici ritenuti a rischio, mentre i vigili del fuoco sono stati mobilitati per effettuare una serie di ricognizioni e “rispondere alle chiamate e verificare lo stato degli edifici, in particolare quelli danneggiati durante il primo sisma”.

Tutto ha avuto inizio nella serata di ieri, di preciso alle ore 18:38, quando si è registrata una scossa di magnitudo 5.3 gradi sulla scala Richter più o meno nella stessa zona del sisma di oggi, leggasi i comuni di Surgeres e Mauze-sur-le-Mignon a metà strada fra La Rochelle e Niort. Una scossa così violenta che è stata avvertita fino a Parigi e a Londra, così come è stato segnalato da numerosi utenti via Twitter. Si tratta di un evento tutt’altro che usuale oltralpe tenendo conto che l’ultima scossa di terremoto con una magnitudo superiore a 5 gradi risale al 2019, interessante la zona a sud di Lione (a Montelimar M 5.5). Su Twitter, nelle ultime ore, sono apparse foto di calcinacci caduti in strada, e lo stesso è avvenuto in occasione della scossa di terremoto della mattina di oggi, con varie testimonianze social e la paura di essere svegliati in maniera brusca da un fortissimo tremolio. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

Secondo quanto segnalato dall’Ingv, nella giornata di oggi si è verificata una scossa di terremoto in Giappone. L’evento tellurico, stando al bollettino aggiornato dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, è avvenuto di preciso in mare, a poca distanza dalla costa nord orientale dell’isola nipponica, ed è stato registrato nel cuore della scorsa notte, alle ore 2:26 in Italia fra venerdì 16 e sabato 17 giugno 2023. Il sisma ha avuto una magnitudo di 5.7 gradi sulla scala Richter e al momento non vi sono notizie di danni o di feriti. In Italia, invece, non sono state registrate scosse importanti, e quella più “forte” è avvenuta nella regione Lazio, di preciso a cinque chilometri a est di Cittareale, in provincia di Rieti.

Il sisma ha avuto una magnitudo di 1.4 gradi sulla scala Richter ed è stato localizzato alle ore 4:19, in una zona con coordinate geografiche pari a 42.6310 gradi di latitudine, 13.2170 di longitudine, e una profondità di 16 chilometri sotto il livello del mare. I comuni individuati nei pressi dell’epicentro sono stati quelli di Amatrice, Accumoli, Monterale, Capitignano e Borbona, località della provincia di Rieti e L’Aquila, essendo il sisma avvenuto a cavallo fra le due regioni. L’Aquila è risultata essere la città più vicina all’epicentro, distante 34 chilometri, con Teramo più staccata a 40, quindi Terni a 47 e infine Foligno a 55.

Un’altra scosse di terremoto è stata registrata in provincia di Potenza, di preciso a tre chilometri a nord est di Tito.

Anche in questo caso stiamo parlando di un sisma leggerissimo, con una magnitudo di 1.1 gradi sulla scala Richter, localizzato alle ore 1:14 della notte passata. Le sue coordinate geografiche sono state 40.5980 gradi di latitudine, 15.7080 di longitudine, e una profondità di 14 chilometri sotto il livello del mare. Pignola, Picerno, Satriano di Lucania e Sasso di Castalda sono stati comuni individuati in zona, mentre la città più vicina è risultata essere Potenza, distante 10 chilometri, con Battipaglia più staccata a 61.

