Terremoto oggi in Sicilia M 2.9/ Ingv ultime notizie: sisma anche alle Isole Eolie

Quattro scosse di terremoto al di sopra dei 2 gradi sulla scala Richter sono state registrate oggi, domenica 20 agosto 2023, dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Quella più forte è stata di magnitudo ML 2.9 ed è stata individuata nel Canale di Sicilia meridionale. Il sisma, registrato alle ore 12:56, ha un epicentro tra la costa siciliana e Malta. In particolare, l’epicentro è stato individuato con le seguenti coordinate geografiche dalla Sala Sismica di Roma: latitudine 36.4750, longitudine 13.3710 e ipocentro attestato ad una profondità di 32 chilometri.

Il terremoto è stato, dunque, di entità modesta, inoltre è avvenuto in un punto che ha favorito il fatto che non fosse avvertito da alcuno. In precedenza, a tremare è stata l’acqua delle Isole Eolie in virtù del terremoto di magnitudo ML 2.2 registrato nella mattinata di oggi alle Isole Eolie, quindi non lontano da Messina. In questo caso, l’epicentro è stato individuato a latitudine 38.4110, longitudine 14.5400 e ad una profondità di 4 chilometri.

TERREMOTO OGGI ANCHE NEL MAR TIRRENO: SISMA ML 2.1

A proposito di scosse in mare, un terremoto di magnitudo ML 2.1 sulla scala Richter è avvenuto oggi nella zona meridionale del Mar Tirreno, non lontano dalle coste siciliane e calabresi. La Sala Sismica di Roma dell’Ingv, come sempre, ha fornito i dati relativi all’epicentro del terremoto: latitudine 38.5230, longitudine 15.4980 e ipocentro ad una profondità di 151 chilometri. A completare, per il momento, il quadro delle scosse di terremoto registrate oggi, ma con magnitudo al di sopra dei due gradi, c’è il sisma di magnitudo ML 2.2 registrato al confine tra Austria e Slovenia, distante comunque dal Friuli Venezia Giulia.

In questo caso, le coordinate geografiche riportate dall’Ingv indicano latitudine 46.4540, longitudine 14.2760 e una profondità di 10 chilometri. Non vengono precisati i Comuni entro i 20 chilometri dall’epicentro del terremoto, ma dalla mappa si evince che si trova tra il comune austriaco Ferlach e quello sloveno Trzic.











