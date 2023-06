Terremoto oggi Isole Eolie M 2.7/ Ultime notizie Ingv, lievi scosse in tutta Italia

INGV: TERREMOTO OGGI ALLE ISOLE EOLIE, M2.7

Anche per la giornata di oggi, domenica 18 giugno, è arrivato il momento di fare il punto sulle scosse di terremoto che si sono verificate in Italia e nel mondo. Secondo il classico bollettino emanato dall’Ingv, ovvero l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologica, che riporta puntualmente ogni movimento dei sismografi di tutto il mondo, la scossa italiana più importante delle ultime 24 ore si verificata nelle Isole Eolie, in provincia di Messina.

TERREMOTO OGGI FRANCIA M 5.0/ Ultime notizie Ingv, due forti scosse nell'ovest del Paese

La scossa di terremoto alle Isole Eolie si è verificata, più precisamente, nella serata di ieri, alle ore 21:21 secondo il bollettino dell’Istituto. La magnitudo rilevata dal sismografo è stata pari a 2.7 sulla scala Richter, che fortunatamente non sembra aver causato danni a strutture, persone o animali. Il sisma si è sviluppato in mezzo al mare, alle coordinare (latitudine e longitudine) 38.5730 e 15.1380, a circa 185 km di profondità. Il comune più vicino al terremoto di oggi delle Isole Eolie è Lipari, distante esattamente 20 km dall’epicentro, ma la scossa potrebbe essere stata avvertita anche marginalmente a Messina, distante 56 km dall’epicentro.

Terremoto oggi in Francia M 5.8/ Ultime notizie: un ferito, nessun danno a centrali nucleari

TERREMOTO OGGI, INGV ULTIME NOTIZIE: ALTRE SCOSSE IN ITALIA

Il terremoto di oggi alle Isole Eolie, come spesso accade, non è stato l’unico ad aver fatto scattare i sismografi italiani. Complessivamente, infatti, dalla mezzanotte fino a questo momento sono stati registrati ben 23 scosse in tutta Italia, delle quali però nessuna ha superato, fortunatamente, la magnitudo 2. Il terremoto più forte tra questi si è verificato nella notte, alle ore 2:45 a 6 km di distanza dal comune di Sellano, in provincia di Perugia, che ha avuto una magnitudo di 1.7 e si è sviluppato ad 11 km di profondità.

Terremoto oggi Catania M 2.5/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Manfredonia

Non solamente in Italia, però, i sismografi sono scattati nelle ultime ore, ma si è verificato anche un importante terremoto negli Stati Uniti. Infatti, attorno alle ore 05:44 locali (quindi le 11:44 italiane), una scossa di magnitudo 4.3 è stata registrata sulla costa della California, a 16 km circa da Lakeport. Non sembra si siano verificati danni neppure in questo caso, nonostante la California sia esposta anche al rischio di eventuali tsunami.











© RIPRODUZIONE RISERVATA