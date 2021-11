Terremoto oggi Isole Eolie M 3.2/ Ingv ultime notizie, sciame sismico nel Tirreno

E’ giunto il momento di andare a scoprire se ci sono verificate oggi delle scosse di terremoto in Italia nonché nel resto del mondo, e quale sia stata la loro “potenza”. Come sempre faremo affidamento sul portale dell’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, che tempestivamente analizza e classifica ogni scossa verificatasi sul nostro Pianeta. Una mattinata di vero tremore quella che hanno vissuto i residenti delle isole Eolie, in Sicilia.

Si sono infatti verificate una serie di scosse fra l’alba e le ore 6:00 di questa mattina, con la scossa massima di magnitudo 3.2 gradi sulla scala Richter registrata alle ore 4:43. L’evento tellurico è stato individuato dalla Sala Sismica INGV-Roma in una zona con coordinate geografiche pari a 38.659 gradi di latitudine, 14.206 di longitudine, e una profondità, il cosiddetto ipocentro, di 38 chilometri sotto il livello del mare. In zona si segnalano le città di Bagheria e Palermo, distanti comunque 88 e 95 chilometri, mentre non vengono segnalati altri comuni dall’Ingv.

TERREMOTO OGGI, SCIAME SISMICO ALLE ISOLE EOLIE, TREMA ANCHE L’AQUILA

Lo sciame è scattato in particolare alle ore 3:57 e si è concluso alle 6:06, e durante queste due ore circa di tempo sono state registrate in totale ben 6 scosse, fra cui quella appena elencata, nonché un’altra di magnitudo 3.1 alle 4:40, una di magnitudo 2.9 alle 3:57, un’altra di 2.8 alle 4:47, quindi una di 2.7 alle 5:58, e l’ultima per ordine di tempo e di importanza, quella delle ore 6:06 di magnitudo 2.5.

In ogni caso non si segnalano comunque danni o feriti, ma è chiaro che alcuni abitanti della zona non avranno passato una nottata tranquilla. Da segnalare anche un terremoto avvenuto sempre oggi, precisamente alle ore 00:45 in quel di Barete, in provincia de L’Aquila, in Abruzzo, di magnitudo 2.4 gradi con un ipocentro di 14 chilometri. Anche in questo caso non sono stati segnalati particolari disagi.

