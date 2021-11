Terremoto oggi Macerata M 2.1/ Ingv ultime notizie, scossa a Monte Cavallo

E’ giunto il momento di scoprire assieme quali sono state le scosse di terremoto che si sono verificate oggi in Italia, e come sempre facciamo il punto attraverso il bollettino aggiornato in tempo reale dell’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. L’ultimo evento tellurico verificatosi sulla nostra penisola è stato quello avvenuto la notte appena passata, quindi fra venerdì 26 e sabato 27, alle ore 3:17. Si è trattato di un sisma di magnitudo 2.1 gradi sulla scala Richter localizzato a 5 chilometri a ovest di Monte Cavallo, in provincia di Macerata (regione Marche).

Il terremoto di oggi ha avuto coordinate geografiche pari a 43.015 gradi di latitudine, 12.953 di longitudine e una profondità di 12 chilometri sotto il livello del mare, mentre, in merito ai comuni vicino all’epicentro, la Sala Sismica INGV-Roma segnala Serravalle di Chienti, Pieve Torina, Muccia, Fiordimonte e Pievebovigliana, paesi che sicuramente avrete già sentito nominare su queste pagine visto che ci troviamo in una zona ad alta attività sismica.

TERREMOTO OGGI A MACERATA, UDINE E ASCOLI: ECCO TUTTI I DETTAGLI DELL’INGV

Per quanto riguarda le città più vicine, invece, viene segnalato Foligno a 21 chilometri, Perugia a 47 e a 56 Terni, tenendo conto del fatto che il terremoto è stato registrato nei pressi di Umbria e Lazio, incastonato proprio nel centro Italia. Questo è fino ad oggi l’unico terremoto della giornata odierna, mentre in precedenza è stato segnalato un sisma in Slovenia, non troppo lontano dal Friuli Venezia Giulia, una scossa di magnitudo 2.1 gradi avvenuta alle ore 17:46 di ieri pomeriggio, e avente coordinate geografiche pari a 46.247 gradi di latitudine, 13.521 di longitudine, e una profondità di 10 km.

Nella zona sono stati individuati i comuni di Savogna, Drenchia, Grimacco, San Pietro al Natisone e Taipana, oltre ad Udine, distante una trentina di chilometri. Infine segnaliamo il terremoto di ieri mattina a Montemonaco, in provincia di Ascoli Piceno, avvenuto alle ore 9:36 e con una magnitudo di 2.0 gradi.



