Terremoto oggi Isole Eolie M 3.2/ Ingv ultime scosse, trema anche il mar Tirreno

Una scossa di terremoto si è verificata quest’oggi in Sicilia, precisamente nelle Isole Eolie. Come riferito dai professionisti dell’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, si è trattato di un evento abbastanza significativo, in quanto la magnitudo è stata di 3.2 gradi sulla scala Richter. La scossa è stata registrata di preciso nella notte appena passata, quella fra giovedì 11 e venerdì 12 giugno, alle ore 3:48, e il sisma si è verificato in mare aperto, lontano dalla terraferma, in una zona con coordinate geografiche pari a 38.52 gradi di latitudine, 14.56 di longitudine, e una profondità di 11 chilometri sotto il livello del mare. Non ci sono comuni nelle immediate vicinanze, e la città più vicina risulta essere quella di Messina, che comunque dista all’incirca 95 chilometri. Al momento non si segnalano danni relativi a strutture e vie di comunicazioni, ne tanto meno persone coinvolte. Da segnalare anche un altro terremoto nella giornata odierna, leggasi quello delle ore 7:55, non troppo lontano dalle Isole Eolie.

TERREMOTO OGGI ANCHE NEL MAR TIRRENO A SUD

Questo secondo terremoto è avvenuto nel mar Tirreno Meridionale, non distante dallo stresso di Messina, quello che separa la regione Calabria dalla Sicilia. In questo caso l’evento tellurico è stato meno significativo rispetto a quello precedente, avendo avuto una magnitudo di 2.2 gradi sulla scala Richter, con una profondità decisamente importante, ben 160 chilometri sotto il livello del mare. Tre le città più vicine all’epicentro, a cominciare ovviamente da Messina, che dista una quarantina di chilometri, passando per Reggio Calabria (55 km), e arrivando fino ad Acireale, in Sicilia, che invece è dislocato entro un raggio di 100 chilometri dalla zona del sisma. Anche in questo caso il terremoto non ha provocato danni ne feriti. Segnaliamo infine un’ultima scossa, quella avvenuta nella tarda serata di ieri lungo la costa della Calabria sud orientale, con una magnitudo, anche in questo caso, di due.due gradi sulla scala Richter, e una profondità di 20 chilometri sotto il livello del mare.



