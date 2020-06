Terremoto oggi Modena M 3.1/ Ingv, ultime scosse: sisma in Emilia Romagna

Pubblicità

Torna a tremare l’Italia, in particolare l’Emilia Romagna. Una scossa di terremoto è stata infatti registrata oggi dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Il sisma è avvenuto poco fa, per la precisione alle ore 14:25 ed è stato localizzato dalla Sala Sismica di Roma dell’Ingv in provincia di Modena. Per la precisione, il terremoto è avvenuto a 4 chilometri da Frassinoro ed è stato di magnitudo 3.1 sulla scala Richter, ma per fortuna è stato senza conseguenze. L’Ingv comunque ha fornito anche le coordinate geografiche relative all’epicentro del terremoto di Modena: latitudine 44.33, longitudine 10.56 e ipocentro ad una profondità di 8 chilometri. Ma è disponibile anche la lista dei Comuni vicini all’epicentro del sisma. Si tratta di Toano (RE), Montefiorino (MO), Palagano (MO),Villa Minozzo (RE), Polinago (MO), Riolunato (MO), Lama Mocogno (MO), Carpineti (RE), Pievepelago (MO).

TERREMOTO OGGI: LE ALTRE SCOSSE

Inizialmente l’Ingv aveva fornito una stima provvisoria del terremoto. Quando lo ha segnalato su Twitter ha infatti indicato una magnitudo tra 2.9 e 3.4 sulla scala Richter. Poi ha fornito attraverso il suo sito ufficiale i dati “ufficiali”, quelli cioè confermati dopo verifica. Uno degli aspetti curiosi di questa scossa sismica è che non è stato preceduto da altre piccole scosse. Alle 14:16, qualche minuto prima del sisma a Modena, è stato infatti registrato un sisma di magnitudo 1.6, quindi molto lieve, ma in provincia di Isernia. Di magnitudo 2.0 quello che invece è avvenuto alle Isole Eolie nella mattinata di oggi, giovedì 11 giugno, nello specifico alle 8:16. Invece dopo la mezzanotte, alle 00:54, l’Ingv ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.4 nella zona centrale del Mar Adriatico. Molto bassa comunque l’attività sismica: finora 10 scosse di terremoto, l’ultima appunto in Emilia Romagna.



